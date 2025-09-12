傅崐萁參選黨魁資格爭議？　黨內人士：趙少康、郝龍斌也不能選

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉近來白熱化，國民黨立院黨團總召傅崐萁也表態有意參選，卻因該黨公布的《黨主席選舉作業細節》規定，傅因2009年曾因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍恐無法取得參選資格。不過，有黨內人士認為，這項作業細則在2021年重新修訂，按法律「不溯及既往」精神，傅的資格絕無問題，否則連趙少康、郝龍斌也無法參選。法律專家李禮仲也以「黨規不能超越法律」、「法律不溯及既往」等法律原則分析，國民黨應在黨紀嚴明與公平參政間取得平衡，確保黨規合法性、透明度與一致性。

黨內人士表示，中央黨部在2021年修訂《黨主席選舉作業細節》，第五條規定明訂參選人須「未曾受停權 1 年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，不過，傅崐萁是在2009年因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍，修法則在後期，本於法律精神不應該溯及既往。

黨內人士再指，若黨內高層硬要溯及既往，有意參選本屆黨主席的趙少康1990年在國民黨內組成新國民黨連線，但因為1992年立委選舉連線成員沒有獲得國民黨提名，憤而請辭環保署長，並脫離國民黨，以無黨籍參選台北縣立委，而郝龍斌1994年脫離國民黨加入新黨，並擔任黨職，2006年1月宣佈重回中國國民黨，代表國民黨參選臺北市市長，由此看來，這兩人也無法參選黨主席，因此，黨內人士認為，傅崐萁的參選資格沒有問題，不溯及既往是法律的基本常識。

法律專家李禮仲表示，此一事件引發社會對於政黨紀律、黨員權益與民主程序之討論。若從「黨規不能超越法律」、「法律不溯及既往」、「公平原則」以及「黨爭仍需依法解決」等四個法律核心原則加以分析，可更清楚地看出其中的法律與政治意涵。

李禮仲說，首先黨規不能超越法律規定，更不能與憲法保障人民參政的精神衝突，尤其傅崐萁已於2021年經「同舟計畫」恢復黨籍，理應視為重新回到黨員行列，若仍以過往紀錄為由排除，便涉及黨規對法律效力超越問題。其次，法律不溯及既往是民主法治的基本原則。黨紀處分雖屬私法自治，但若以新修訂的作業細則回溯適用於十餘年前的行為，便有溯及既往之疑慮，有違法治國家保障人民可預測性與法律安定性之要求。

再者，公平原則應是黨內民主之核心。政黨作為民主政治的主要參與者，應確保候選資格審查的公平、公開與一致，如傅已完成刑期、回復黨籍且現任黨團總召，若仍以過去行為否決其參選資格，恐讓外界質疑此舉帶有黨內權力鬥爭之色彩，而非單純維護黨紀。最後，黨爭仍須依法解決。政黨若要重獲人民信任，必須展現依法辦事的態度，避免以人設事或以黨內權力平衡為唯一考量。

綜上所述，李禮仲提醒，傅崐萁能否參選國民黨主席，不僅是單一個人政治前途之問題，更牽涉政黨內部民主、法治原則與社會觀感。國民黨若欲重新贏得人民支持，應在黨紀嚴明與公平參政之間取得平衡，確保黨規的合法性、透明度與一致性。