　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

是否符合資格參選黨主席？　傅崐萁「不重要」：讓子彈飛吧

▲▼中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉下週開始登記，近日傳出立法院國民黨團總召傅崐萁有意參選，不過有黨內人士認為傅崐萁曾遭開除黨籍，恐不符合參選資格。傅崐萁今（12日）受訪時表示，對於各界關心參選資格，這對他來說不重要，因為他都還沒有想要參選。至於是否參選他則說「讓子彈飛吧」，他也稱基本上還是以立法院黨團為首要任務。

傅崐萁今受訪時表示，國民黨這一次的改選黨主席，很高興看到有很多位優秀的同志都願意出來承擔，包括張亞中、鄭麗文、郝龍斌，還有羅智強，都願意在這個關鍵的時刻來承擔大任。國民黨現在最需要的是團結，怎麼面對這個強大的民進黨，民進黨現在是陸海空三軍，不只有隱形戰機，還有下面的潛水艇、最優良的裝甲部隊，國民黨則是家徒四壁，非常的辛苦，2026要打贏九合一選舉，2028要拿回政權，最重要的就是要團結。

傅崐萁提到，這次黨內的選舉是一個非常良性的競爭，不管誰能夠出現、誰能夠當選，就是大家要同心協力，很多人在關心他是不是會來參選，他從一開始到現在都沒有這個想法，但是有很多朋友勸進，但基本上還是以立法院黨團為首要任務。因為畢竟國會是所有國家最大的事情，最重要的平台就在立法院。所以，唯有守住立法院，才能顧到各縣市及2300萬國民的權益。

傅崐萁提到，這幾天會好好思考，對於各界關心有沒有參選資格，對他來講不是很重要，因為他都還沒有想要參選，但也要謝謝大家的關心跟鼓勵，畢竟願意出來承擔都是好事。

傅崐萁強調，國民黨現在家徒四壁，非常艱困，朱立倫也承擔了非常多，這四年來，相信他的積蓄也都花光了，在這種情況之下，誰願意承擔這樣的一個重責大任，都要祝福，更希望國民黨內部的選舉是一個良性的競爭，大家唯有齊心合力，才能夠面對如此強大的民進黨，要回應民意的期待，應該好好同心，「我想，這次國民黨的選舉會非常和諧，這是我們共同的期待」。

「我想這個讓子彈飛吧」，傅崐萁說，這麼多優秀的同志都已經站出來了，也包括羅智強，他非常優秀；另外就是郝龍斌，他的資歷也全備，也當過兩任首都市長，也當過兩三屆副主席；還有張亞中校長，他對國父思想也有非常卓越的看法；鄭麗文在炮火上也非常勇猛，非常優秀，這些都是一時之選。

「很多時候，只要能夠成功，成功不必在我，但是成功一定有我」。傅崐萁說，誰當黨主席，這是一個苦差事，而且是一個重大的承擔，也要很大的勇氣，在未來要願意承擔的人，也要有相當的勇氣，目前已經宣布參選的，都要給他們鼓勵、給他們加油。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亞錦賽中華隊　24人名單出爐
于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆「何時內戰過」：自取其辱很可笑

普發1萬加快速度！　立院19日開議、10/3卓揆報告韌性特別預算

「財劃法」爛攤子誰收？　綠：藍縣市長進卓揆辦公室前應先道歉

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

曝選黨主席「還在評估會不會贏」　郝龍斌：領表的時候就會決定

陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰

是否符合資格參選黨主席？　傅崐萁「不重要」：讓子彈飛吧

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆「何時內戰過」：自取其辱很可笑

普發1萬加快速度！　立院19日開議、10/3卓揆報告韌性特別預算

「財劃法」爛攤子誰收？　綠：藍縣市長進卓揆辦公室前應先道歉

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

曝選黨主席「還在評估會不會贏」　郝龍斌：領表的時候就會決定

陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰

是否符合資格參選黨主席？　傅崐萁「不重要」：讓子彈飛吧

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

開刀途中「偷溜去跟護士色色」　英醫褲脫一半被抓包

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

丈夫不舉無法圓房　30歲女遭公公硬闖進房間「要幫忙生小孩」

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

沖繩疑出現「龍捲風」！　日氣象廳緊急發布注意報

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

政治熱門新聞

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

雙城論壇925登場　蔣萬安率市府團隊二訪上海

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋？　外交部：虛心檢討

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

2028對決賴清德？林濁水曝柯文哲戰略

更多熱門

相關新聞

曝選黨主席「還在評估會不會贏」　郝龍斌：領表的時候就會決定

曝選黨主席「還在評估會不會贏」　郝龍斌：領表的時候就會決定

前台北市長郝龍斌今（12日）接受媒體人黃暐瀚的廣播節目《POP 撞新聞》專訪，在被問及參選國民黨主席一事時，郝龍斌坦言，自己「還在評估」會不會贏，以及要了解黨的財務負擔，所以要到下週領表的時候才會做決定。

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

會贏才會參選黨主席！　郝龍斌曝：非常多民眾黨人對我釋出善意

會贏才會參選黨主席！　郝龍斌曝：非常多民眾黨人對我釋出善意

傅崐萁參選黨魁資格爭議？　黨內人士：趙少康、郝龍斌也不能選

傅崐萁參選黨魁資格爭議？　黨內人士：趙少康、郝龍斌也不能選

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

關鍵字：

黨主席傅崐萁國民黨

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

陳漢典是Lulu偶像！《康熙》超閃同框片被挖

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面