是否符合資格參選黨主席？　傅崐萁「不重要」：讓子彈飛吧

國民黨主席選舉下週開始登記，近日傳出立法院國民黨團總召傅崐萁有意參選，不過有黨內人士認為傅崐萁曾遭開除黨籍，恐不符合參選資格。傅崐萁今（12日）受訪時表示，對於各界關心參選資格，這對他來說不重要，因為他都還沒有想要參選。至於是否參選他則說「讓子彈飛吧」，他也稱基本上還是以立法院黨團為首要任務。

傅崐萁今受訪時表示，國民黨這一次的改選黨主席，很高興看到有很多位優秀的同志都願意出來承擔，包括張亞中、鄭麗文、郝龍斌，還有羅智強，都願意在這個關鍵的時刻來承擔大任。國民黨現在最需要的是團結，怎麼面對這個強大的民進黨，民進黨現在是陸海空三軍，不只有隱形戰機，還有下面的潛水艇、最優良的裝甲部隊，國民黨則是家徒四壁，非常的辛苦，2026要打贏九合一選舉，2028要拿回政權，最重要的就是要團結。

傅崐萁提到，這次黨內的選舉是一個非常良性的競爭，不管誰能夠出現、誰能夠當選，就是大家要同心協力，很多人在關心他是不是會來參選，他從一開始到現在都沒有這個想法，但是有很多朋友勸進，但基本上還是以立法院黨團為首要任務。因為畢竟國會是所有國家最大的事情，最重要的平台就在立法院。所以，唯有守住立法院，才能顧到各縣市及2300萬國民的權益。

傅崐萁提到，這幾天會好好思考，對於各界關心有沒有參選資格，對他來講不是很重要，因為他都還沒有想要參選，但也要謝謝大家的關心跟鼓勵，畢竟願意出來承擔都是好事。

傅崐萁強調，國民黨現在家徒四壁，非常艱困，朱立倫也承擔了非常多，這四年來，相信他的積蓄也都花光了，在這種情況之下，誰願意承擔這樣的一個重責大任，都要祝福，更希望國民黨內部的選舉是一個良性的競爭，大家唯有齊心合力，才能夠面對如此強大的民進黨，要回應民意的期待，應該好好同心，「我想，這次國民黨的選舉會非常和諧，這是我們共同的期待」。

「我想這個讓子彈飛吧」，傅崐萁說，這麼多優秀的同志都已經站出來了，也包括羅智強，他非常優秀；另外就是郝龍斌，他的資歷也全備，也當過兩任首都市長，也當過兩三屆副主席；還有張亞中校長，他對國父思想也有非常卓越的看法；鄭麗文在炮火上也非常勇猛，非常優秀，這些都是一時之選。

「很多時候，只要能夠成功，成功不必在我，但是成功一定有我」。傅崐萁說，誰當黨主席，這是一個苦差事，而且是一個重大的承擔，也要很大的勇氣，在未來要願意承擔的人，也要有相當的勇氣，目前已經宣布參選的，都要給他們鼓勵、給他們加油。