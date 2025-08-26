快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

▲高雄本土登革熱疫情擴大！再增3確診。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今（26）日再新增3例，累計今年共7例，屬本次家庭及社區群聚疫情，確診個案目前皆住院隔離治療中。高雄市衛生局表示，新增3例無症狀女性，均為社區擴大採檢確診PCR陽性第二型。目前7例除首例指標個案，其餘6例均為擴大疫調採檢主動發現，顯示社區仍有潛在疫情。

針對高雄市出現今年本土登革熱群聚疫情，市長陳其邁今在市政會議中特別指出，舊部落因巷弄狹窄，積水及蚊媒風險高，市場則因人潮集中、攤商及臨時搭設設施多，環境特殊，也都是高風險熱點。

陳其邁當場指示各區公所要全面盤點轄內市場、舊部落，列為重點落實全面巡檢清消，同時市場內、外要跨局處協調分工同步處理，清消未落實立即開單。

▲防疫團隊立即於疫情發生地區執行擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等防治工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府針對昨（25）日出現今年首波家庭及社區群聚疫情，跨局處防疫團隊除立即於疫情發生地區執行擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等防治工作，市府副秘書長王宏榮今上午也親臨現場，率防疫團隊及里志工隊深入社區進行環境整頓及容器減量工作，並當場與民眾溝通及宣導，籲請主動清除可能積水，強化整理居家環境。

由於疫情發生地區為舊部落，防疫團隊8月24日至25日共查獲多達127個積水容器，其中55個已孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，特別在群聚疫情社區內普遍出現家戶囤積大量容器雜物，包括帆布、水桶、輪胎、花器、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器，皆已現場開單告發並清除積水。

此外，病媒蚊密度調查結果顯示，第34週全市陽性容器率22.53%，較上週大幅增加27%，增加疫情傳播風險。針對本土疫情及陽性容器率攀升，副秘書長王宏榮也在今日召開的府級登革熱工作小組會議上指示防疫團隊要加強清除髒亂空屋及社區孳生源，市府各局處要全力動員，針對權管場域落實防疫，嚴防疫情擴散。

衛生局則持續進行社區擴大採檢，追蹤感染源並監控社區疑似個案，也提醒民眾主動清除住家內外積水，經查獲孳生病媒蚊將依《傳染病防治法》最高裁處新台幣1萬5,000元。

衛生局提醒，正值登革熱流行期，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，發現疑似個案及早通報，防堵登革熱病毒潛藏社區。