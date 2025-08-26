　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

▲▼高雄本土登革熱疫情擴大！再增3確診　陳其邁要求全面巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄本土登革熱疫情擴大！再增3確診。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今（26）日再新增3例，累計今年共7例，屬本次家庭及社區群聚疫情，確診個案目前皆住院隔離治療中。高雄市衛生局表示，新增3例無症狀女性，均為社區擴大採檢確診PCR陽性第二型。目前7例除首例指標個案，其餘6例均為擴大疫調採檢主動發現，顯示社區仍有潛在疫情。

針對高雄市出現今年本土登革熱群聚疫情，市長陳其邁今在市政會議中特別指出，舊部落因巷弄狹窄，積水及蚊媒風險高，市場則因人潮集中、攤商及臨時搭設設施多，環境特殊，也都是高風險熱點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁當場指示各區公所要全面盤點轄內市場、舊部落，列為重點落實全面巡檢清消，同時市場內、外要跨局處協調分工同步處理，清消未落實立即開單。

▲▼高雄本土登革熱疫情擴大！再增3確診　陳其邁要求全面巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲防疫團隊立即於疫情發生地區執行擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等防治工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府針對昨（25）日出現今年首波家庭及社區群聚疫情，跨局處防疫團隊除立即於疫情發生地區執行擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等防治工作，市府副秘書長王宏榮今上午也親臨現場，率防疫團隊及里志工隊深入社區進行環境整頓及容器減量工作，並當場與民眾溝通及宣導，籲請主動清除可能積水，強化整理居家環境。

由於疫情發生地區為舊部落，防疫團隊8月24日至25日共查獲多達127個積水容器，其中55個已孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，特別在群聚疫情社區內普遍出現家戶囤積大量容器雜物，包括帆布、水桶、輪胎、花器、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器，皆已現場開單告發並清除積水。

▲▼高雄本土登革熱疫情擴大！再增3確診　陳其邁要求全面巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲防疫團隊立即於疫情發生地區執行擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等防治工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，病媒蚊密度調查結果顯示，第34週全市陽性容器率22.53%，較上週大幅增加27%，增加疫情傳播風險。針對本土疫情及陽性容器率攀升，副秘書長王宏榮也在今日召開的府級登革熱工作小組會議上指示防疫團隊要加強清除髒亂空屋及社區孳生源，市府各局處要全力動員，針對權管場域落實防疫，嚴防疫情擴散。

衛生局則持續進行社區擴大採檢，追蹤感染源並監控社區疑似個案，也提醒民眾主動清除住家內外積水，經查獲孳生病媒蚊將依《傳染病防治法》最高裁處新台幣1萬5,000元。

衛生局提醒，正值登革熱流行期，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，發現疑似個案及早通報，防堵登革熱病毒潛藏社區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

打破潛規則　台北老牌牛排館「店員可坐下」！一票大讚：良心店家

餐廳公告「未持台灣身分證勿進本店」她喊酷！大票反看傻

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」　兩派戰翻：你也會老

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

打破潛規則　台北老牌牛排館「店員可坐下」！一票大讚：良心店家

餐廳公告「未持台灣身分證勿進本店」她喊酷！大票反看傻

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」　兩派戰翻：你也會老

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了

可能又有新颱風　預估路徑曝

交往台女、相親都被騙錢！工程師最後「娶越女」

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

「4星座」事業大翻身！一路旺到年底

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

更多熱門

相關新聞

今年本土登革熱創10年最晚　不代表疫情比較不嚴重

今年本土登革熱創10年最晚　不代表疫情比較不嚴重

高雄昨公布出現今年首例本土登革熱個案，且是包含家人、鄰居一起中招的4人群聚案件，以往本土登革熱多在5月、6月發生，今年是有記錄以來最晚的一年，是否代表疫情威脅降低？疾管署副署長曾淑慧強調，本土登革熱雖然來得晚，卻不代表疫情比較不嚴重，目前氣溫高、雨量多，還是要持續努力把風險降到最低。

高雄爆本土登革熱群聚！市府緊急強制噴藥

高雄爆本土登革熱群聚！市府緊急強制噴藥

今年爆首例本土登革熱　高雄「社區群聚」4人感染

今年爆首例本土登革熱　高雄「社區群聚」4人感染

專家示警留意「登革熱」　9月恐有一波疫情

專家示警留意「登革熱」　9月恐有一波疫情

男染「流行性腦脊髓膜炎」住院10天亡　國內今年第3例

男染「流行性腦脊髓膜炎」住院10天亡　國內今年第3例

關鍵字：

登革熱高雄市府疫情防治健康警示社區清消

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面