北市38度高溫警戒　午後雷雨襲2地

記者李姿慧／台北報導

今天(11日)各地高溫炎熱，台北市有局部38度極端高溫機會，午後嘉義以南和各山區有雷陣雨，下周一水氣轉少，不過局部地區仍有午後雷陣雨，下周三南方水氣輸入，降雨區將擴大。氣象署表示，本周沒有熱帶系統發展，下周將逐漸有熱帶擾動發展。

▲今天中午前高溫炎熱，北市高溫上看38度。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員李孟軒表示，未來幾天天氣多雲到晴，午後有局部雷陣雨，中午前後氣溫高；目前台灣上空雲量相當少，可見陽光，中午前後氣溫偏高，午後有雲量發展，以午後雷陣雨為主，中國上空有較深厚雲系為鋒面所在位置，北方沒有明顯冷空氣南下，因此深厚雲系不會影響台灣。

不過李孟軒指出，台灣南邊的菲律賓東方海面和南海雲量少，這一周沒有熱帶雲系發展，下周開始菲律賓東方海面逐漸會有熱帶擾動發展。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

一周降雨趨勢上，李孟軒說明，今天到周日要留意午後雷陣雨發展，尤其是西部、東部山區，其中今天各地山區和嘉義以南地區有午後局部大雨，明天到周日山區有局部大雨，清晨西半部有零星短暫陣雨，明後兩天台東、恆春半島也有零星雨勢。

下周一、下周二水氣更少，各地晴到多雲，不過午後山區、大台北、南部仍有局部午後雷陣雨。

下周三南邊水氣北上，李孟軒表示，花蓮、台東、恆春半島將降雨增加，有局部短陣雨，南部、中部以北山區、東北部山區則有午後雷陣雨。

▲高溫預測。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，接下來幾天溫度偏高，有局部36度以上高溫，今天台灣本島、各離島有32度以上高溫發生，尤其西半部有34到35度，台北市有局部38度高溫，新北市、中南部近內陸地區有36度高溫。

李孟軒也提醒，由於適逢年度大潮，今天彰化到嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，低窪地區可能會積淹水。