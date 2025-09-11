投縣推低收入戶就服計畫　9／22半山夢工廠登場

▲南投縣政府辦理促進低收入戶或中低收入戶就業服務計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

經濟弱勢族群常尋求一份穩定工作來改善家庭生活條件及經濟環境，但透過求職網站或廣告投遞履歷後都音訊全無，或不知道什麼工作適合自己；南投縣政府因此規劃「114年度促進低收入戶或中低收入戶就業服務計畫」，將於 9月22日（星期一）在南投市樹德半山夢工廠舉辦，限額30人，歡迎有就業需求者報名。

縣府指出，此次活動課程內容多元實用，包含「履歷寫作」、「面試模擬」、及「半山夢工廠企業參訪」、「手作課程體驗」等，希望幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧，進一步促進職場媒合成功率，打造嶄新的職涯發展。

縣府社會及勞動局長林志忠表示，南投縣有好山好水等推動觀光的先天條件，但更需要交通、旅宿業、特色伴手禮的配合，以創造更好的旅遊環境，這次計畫透過認識觀光產業，以及進一步藉由廠商直接提供職缺、於課後受理投遞之履歷表，提升課程實用度再，期待協助更多求職者求職成功穩定就業，改善家庭經濟。

本次活動全程由主辦單位全額補助、為學員投保意外險，並提供午餐及交通接送服務，且只要掃描活動QR Code即可線上報名，縣府籲請意者把握9月15日截止前、踴躍報名參加。