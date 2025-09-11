獨／江祖平控三立高層兒下藥性侵　今完成筆錄...檢將傳訊相關人

▲八點檔女星江祖平控三立前資深副總之子龔益霆涉性侵偷拍，沉澱數日後今赴士檢提告完成筆錄。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

記者黃宥寧／台北報導

鼓起勇氣很難！女星江祖平指控前男友、三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵與偷拍。士林地檢署於本月4日剪報分案偵辦，並指派資深婦幼組檢察官承辦。原傳她9日要到案說明卻未現身，今（11日）下午江祖平終於在律師陪同下赴士林地檢署完成筆錄，全程配合調查，檢方後續將傳喚相關人釐清案情。

江祖平上月18日首度透過社群發文，以「女性臨演遭性侵」為由求助，隨後事件演變，外界才驚覺真正的受害人就是她本人。江祖平指控前男友、三立電視前資深龔姓副總之子龔男，涉嫌對她下藥、性侵、偷拍，甚至言語羞辱。她日前接受他媒訪問時，更憂心不雅影片可能仍存於雲端，外流風險讓她長期陷入恐懼。

本月7日她在臉書再度發聲，感謝外界支持，坦言經過幾天沉澱後，心中仍激動，但不希望事件過度延伸導致失焦。她說，看到母親因此擔心落淚，讓她決定靜下心來，聽從家人建議，把後續交給律師處理，並全心相信司法，「真心希望藉由這次事件，不要再有女生遭受這樣對待」。

士林地檢署則在本月4日透過「剪報分案」注意到新聞後主動立案，並指派資深婦幼組檢察官承辦。原先傳出江祖平將於9日到案說明，但最後並未現身。直到今（11 日）下午，她在律師陪同下正式赴士林地檢署完成筆錄，全程配合偵訊。

然而，嫌疑人龔男則於9月4日於 IG發表長文澄清，坦承與江祖平在2024年10月交往，戀情維持至今年8月底結束，並強調過程中自己「真心相待」，但因年齡落差爭執不斷，最後分手。他批評江祖平在社群網站發布的性侵指控是「片面不實之詞」，並指對方公開其家人姓名、照片，已造成困擾，強調若持續散布不實言論，將依法捍衛權益。

對此，江祖平也在該則IG貼文下方留言：「你！真的很可憐（哭臉）」，隨即引來大批網友湧入留言聲援，力挺江祖平，甚至酸龔男「可憐的靠爸族！怎麼樣的爸爸養出什麼樣的小孩，父子都可悲」等。

