國際

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

▲▼古巴停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴近年深陷電力危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

古巴10日歷經1年內第5次全國大停電，1000萬民眾再度陷入黑暗。面對反覆發生的電力危機，當地民眾已從無奈轉為絕望，引發罕見的反政府抗議潮。

古巴能源部與國家電力聯盟10日清晨發布聯合聲明證實，國家電力系統（SEN）發生全面中斷，初步研判與該國最大火力發電廠「安東尼奧吉特拉斯廠」（Antonio Guiteras）意外停機有關，相關人員正在全力搶修，當局也正調查故障原因。

衛報、法新社等外媒報導，這已是古巴去年底以來遭遇的第5次全國性停電，讓這個共產國家老舊脆弱的發電系統幾乎完全癱瘓。本周稍早，古巴東部地區才發生數小時的大規模停電。今年2月，政府更因電力不足，宣布停班停課2天。

首都哈瓦那（Havana）的62歲家庭主婦古提瑞茲（Alina Gutierrez）趕緊衝回家儲水，準備度過不知何時結束的黑暗時光。她無奈表示，「又來了，我們又在倒退。又是一個被浪費的日子。既痛苦又悲傷，對一些人來說則是絕望。」

去年10月，古巴面臨30年來最嚴重經濟危機，近年也飽受電力危機之苦，由於電力系統反覆故障，燃油發電廠設備老舊，部分機齡甚至近40年，每天都可能停電長達數小時。

除此之外，古巴的發電用燃料也嚴重短缺，美國制裁使其古巴缺乏外匯，難以進口燃料或維修發電設備。即使中國協助興建30座太陽能園區，仍無法緩解電力荒。

更多新聞
