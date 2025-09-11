古巴全國大停電「首都一片漆黑」　1000萬人受影響

▲古巴全國大停電，首都哈瓦那陷入一片漆黑。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

古巴10日上午全國大停電，首都哈瓦那陷入一片漆黑，全境約1000萬人陷入斷電危機。這已經是古巴一年內發生的第5次全國性大停電，相關人員正緊急搶救修復中，並調查斷電原因。

路透、衛報等報導，古巴的機場、醫療機構以及抽水站等設施因為有備用系統得以維持運作，但全國絕大多數民眾仍處於黑暗中。當局表示，電力正逐步恢復中，但根據過往經驗，全面修復需要2至3天的時間。

▲根據過往經驗，全面修復需要2至3天的時間。（圖／路透）

「又浪費了一天」，62歲民眾古鐵雷斯向法新社透露，她是在市中心的果菜市場購物的時候才得知停電，便趕回家盡可能儲存飲用水。34歲經營糕點店的女子萊昂直言，停電帶來的影響很大，儘管有發電機可使用，但要花費的成本更高，燃料很難找到，已經要求員工取消訂單。

在這次大規模停電前，古巴民眾已飽受每日至少16小時以上的限電之苦。古巴老舊的燃油發電廠難以維持穩定供電，去年更因委內瑞拉、俄羅斯及墨西哥的石油進口下降陷入全面危機。除此之外，古巴正處於數十年來最嚴重經濟危機之中，面臨食品和其他物資的短缺。

▼ 在這次大規模停電前，古巴民眾已飽受每日至少16小時以上的限電之苦。（圖／路透）