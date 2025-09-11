遊泰注意！　曼谷爆狂犬病疫情「部分劃為臨時疫區」

▲2010年，曼谷獸醫為一隻狗狗注射免費的狂犬病疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國爆發狂犬病疫情，曼谷與北欖府（Samut Prakan）部分地區已被當局劃為「臨時疫區」，9日起對貓狗等哺乳動物實施為期30天的移動禁令，違者可面臨最高2年徒刑，或者4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）罰款。

泰國畜牧發展部表示，在曼谷巴域區（Prawet）農朋（Nong Bon）發現狂犬病病例之後，已經發布相關禁令，生效日期從9月9日持續至10月8日。此外，曼谷獸醫公共衛生辦公室也在染病動物周邊5公里範圍內，向居民發布警告。

除了曼谷巴域區農朋，臨時疫區範圍也涵蓋鄰近的塔昌（Thap Chang）、邦角（Bang Kaeo）、拉查提瓦（Racha Thewa）、邦恰（Bang Chak）等地。

由於狂犬病可能傳播給人類及各種哺乳動物，包括狗、貓、牛等，因此已被列為嚴重健康威脅。當局實施嚴格管制措施，禁止動物與其遺體在未經獸醫書面許可下進出疫區。死亡動物必須留在原地，直到獸醫完成通報程序。

動物飼主必須嚴格遵守當局發布的所有命令，包括在12小時內通報生病動物，違者將處以最高2年有期徒刑，或者4萬泰銖以下罰款。

此外，泰國當局也列出一系列高風險地區，強烈建議避免接觸流浪動物，如遭咬傷或抓傷，應立即以肥皂和水清洗傷口，並立刻就醫接種狂犬病疫苗。