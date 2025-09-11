快訊／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約：零容忍

▲《鬼才之道》編劇蔡坤霖。（圖／翻攝臉書／蔡坤霖）

記者吳奕靖／高雄報導

以影集《返校》、電影《鬼才之道》走紅的知名編劇蔡坤霖，驚爆捲入權勢性騷疑雲！一名女子在律師陪同下，向媒體爆料指控蔡坤霖長達8個月以信件、言語進行情感操控與權勢性騷擾，讓她身心俱疲，至今仍需接受心理諮商。她已向高雄市政府社會局提出申訴，更公開呼籲：「希望不會再有人因蔡坤霖的名氣和權勢受害！」，高雄市文化局表示，要跟蔡坤霖解約。

蔡坤霖身兼多個影視專案導師，曾在政府補助計畫中擔任講師與培訓角色，如今遭受指控，社會譁然。

而高雄市文化局也在今天（11日）中午左右發出聲明表示「解除契約、零容忍」，文化局說今年度「編劇實戰接軌計畫」係依採購法公開招標，由相關專業廠商承攬執行，重點在於培育新銳編劇、強化企劃包裝與簡報技巧。蔡坤霖為得標廠商之負責人與總導師。但是對今日媒體揭露爭議「高度重視」，並尊重社會局調查。為維護計畫公信力，已請當事人配合調查，並將與該廠商解除契約。文化局重申，對任何性騷擾或不當行為「零容忍」，會依相關規範嚴正處理。

【高雄市文化局完整聲明】

針對媒體報導有關編劇蔡坤霖涉及個人不當行為一事，文化局聲明如下：

一、 文化局於114年度辦理之「編劇實戰接軌計畫」，係依政府採購法規定辦理公開招標，徵求由具相關專業經驗之廠商承攬執行。計畫設計重點在於邀請專業編劇或影視專業人士規劃一套完整之劇本創作人才的長期培育課程，藉由導入虛擬製作思維，擴展編劇創作劇本之可拍性，承商須以團體實體課、一對一及小組討論方式，針對個別劇本企劃案進行指導，培育具潛力之新銳編劇，強化其劇本開發能力、企劃包裝能力與提案簡報技巧。

二、 鑒於今日媒體披露有關該計畫得標廠商負責人、即總導師講師蔡坤霖之爭議，文化局高度重視，並尊重相關單位調查結果。為維護計畫公信力，文化局已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。文化局重申，對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。