社會 社會焦點 保障人權

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

▲▼高雄又有農田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜FB粉絲專頁）

▲高雄又有農田被毀，現場慘況曝。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄農地殺手再出現！高雄市議員李雅靜近期接獲陳情，在鳳山附近一處農地疑遭回填廢棄物，民眾更目擊夜間有大卡車蓋黑網頻繁進出傾倒，導致原地寸草不生，良田變廢田。李雅靜今日將會同相關單位到場勘查，釐清有無涉及不法。

李雅靜指出，近幾個月來，高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林、美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深的「人工湖」、大樹山區「光頭山」疑似回填廢棄物，大卡車日夜進出，這些事件一再證明，高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機。

李雅靜近期接到最新的陳情，再度讓人震驚，高雄的優良農地竟然被非法回填廢棄物，徹底毀掉。她也親自到現場查看，情景怵目驚心難以形容，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田，這樣的景象，不是天災，而是人禍。

▲▼高雄又有農田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜FB粉絲專頁）

▲▼高雄又有農田被毀，原地寸草不生，良田變廢田。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜FB粉絲專頁）

▲▼高雄又有農田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜FB粉絲專頁）

陳情民眾表示，大卡車運載物品以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘的頻繁進出進行非法傾倒！李雅靜說，「農地不是垃圾場，更不是黑金的後花園！」李雅靜服務處今日將會同市府相關單位到場勘查，進一步釐清有無涉及不法。李雅靜強調，她會持續追查、監督，把這些黑幕攤在陽光下，讓市民看清楚，到底是誰在毀掉高雄的農地。

自稱「台灣臀后」的女網黃因在高雄市立圖書館總館，拍攝18禁不雅影片，放在會員限定觀賞平台，意外流出後引發輿論撻伐，高雄地檢署知悉後也主動分案調查。而吳女與另名涉案的劉姓男子在10日到案說明後，前鎮分局也在10日持搜索票至吳女住處搜索，查扣電腦主機及硬碟等證物，全案依公然猥褻罪移送高雄地檢署偵辦。

