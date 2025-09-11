台南警掃蕩「猜猜我是誰」詐欺機房　送水果裝熟騙走800萬

▲台南市刑大查獲「猜猜我是誰」詐欺機房，主嫌陳姓男子落網，起出非法通訊設備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑事警察大隊研析近期「猜猜我是誰」詐騙案件，發現詐欺集團改以網路電話交換機傳輸境外語音至國內，再以竄改門號或未顯示號碼撥打電話，假冒親友謊稱手機遺失換門號，急需用錢要求匯款，致使20名被害人被騙超過800萬，警方循線在新北市破獲「猜猜我是誰」詐欺機房，緝獲40歲陳姓男子依法送辦。

台南市刑大偵七隊透過大數據分析報案筆錄與溯源偵辦，鎖定詐欺話務據點及犯嫌身分，專案小組於2025年7月2日持搜索票行動，在新北市永和區逮捕40歲陳姓男子，起獲非法通訊設備、中華電信寬頻數據機、WiFi分享器、行動電話等證物。陳嫌有毒品、傷害、妨害自由等前科，但無幫派背景，全案依刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署，經檢察官諭令5萬元交保。

經查，全案共有20餘名被害人受害，財損高達新台幣800萬元以上。警方分析，被害人逾半具大學、研究所等高學歷，多為退休人士，其中一名被害人指稱，詐欺集團先假冒久未聯繫的親友，主動寄送當季水果以博取信任，被害人收下水果後再遭詐騙，手法層層設局，防不勝防。

警方研判，雖然詐欺手法日新月異，但「猜猜我是誰」仍多採亂槍打鳥，鎖定家中長者，利用其辨識親友真偽能力較弱的弱點，提高詐騙成功率。

刑事警察大隊大隊長李宏倫呼籲，民眾可與親友事先約定「通關密語」（如乳名、畢業學校等）驗證身分，遇親友電話借貸務必透過其他管道再確認，以降低受騙風險；另提醒將行動電話或市話交予詐欺集團使用屬違法行為，切勿貪圖利益觸法，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助，共同守護財產安全。