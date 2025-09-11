柯文哲犯「出獄3大禁忌」！ 命理師警告恐再入獄：會連累陳佩琪

▲柯文哲8日辦保完成後，北檢9日晚間提抗告，最快今（11）日裁定 。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金侵占案被羈押，去年底交保回家過火爐時，先右腳跨火爐，然後回頭接受媒體採訪，對此，台中名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，柯文哲當時直接觸犯出獄民俗2禁忌，結果沒過多久，就真的被押回北所。

此次柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金侵占案被羈押1年，台北地院裁定7000萬元交保，柯文哲8日上午同意由妻子陳佩琪辦保，交保後直奔新竹老家，與母親何瑞英見面，家人準備火爐和瓦片去霉氣。這次柯文哲牽著妻子陳佩琪的手以左腳一起跨越火爐，頭也沒回地走進家門。

楊登嵙分析指出，出獄回到家門口前要跨火盆，男左女右跨出第一步，不可回頭，直接從家門口進入家裡。從火盆跨過去，避免將楣運帶入家中，燃燒隔斷所有的霉運、穢氣和災難。但過火爐加瓦片是結婚嫁娶用，多此一舉，甚至會有負面作用，因為，把負面磁場娶(帶)回家。柯文哲牽還著妻子陳佩琪的手一起跨越火爐加瓦片，官司會連累妻子，這場官司會增加變數。

楊登嵙提到，柯文哲在看守所內的物品，8日中午一起上囚車載到北院，內容物也跟著曝光，志工幫忙搬走包含2袋綠條紋都是書，其它則是衣物等日用品。出獄之前要把自己所有的物品都清點乾淨，全都扔掉，不可遺留或贈予他人，否則均為大忌。柯文哲將監獄裡的書及日用品帶回家，意思還會再回去，還會用得到，這又犯了民俗禁忌。

楊登嵙也直指，柯文哲回家坐的車子車牌號碼「8196」，柯文哲人稱「阿伯」，落意思落衰，「8196」伯伊夠落（台語），意思是阿伯他夠倒楣，不吉利！

楊登嵙直言，這次柯文哲出獄後，坐「8196」車牌車、牽著妻子陳佩琪一起跨越火爐加瓦片、又把看守所內的物品帶回家，犯了出獄3大禁忌，恐怕柯文哲還會再度入獄！

