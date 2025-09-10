兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

▲未成年兒子幫詐團做事，害媽媽辛苦一輩子的退休金都化為烏有。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

台灣詐騙猖獗，光8月詐騙財損就超過73億元。律師鄧湘全近日分享一個個案，一名未成年人幫詐團做事，害媽媽退休金被查封，「我代表被害者的律師，不能多說什麼，只覺得這世界常常是弱弱相殘。」

律師鄧湘全在臉書發文，他想到多年前的一個案子，一名少年人被大人找去幫忙幹了壞事，只是幫助犯而已，媽媽卻要負連帶責任，因為他幫受害人拿到可執行媽媽財產的文件，印象中媽媽存一輩子的退休金被查封了，一共400多萬元。

鄧湘全指出，「當我收到法院查封的文件，我非常難過，久久不能自己，似乎於情於理於法都有依據的事，但我心想，這位媽媽做錯了什麼？法律上要為這孩子負上這麼沈重的責任，一輩子的心血都沒了。」

鄧湘全指出，他是被害者的律師，不能多說什麼，只覺得世界弱弱相殘，面對許多無奈的事，還是要打起精神扮演好自己的角色，「小朋友們，雖不輕狂枉少年，但夜深人靜時好好想想，有些事做了會後悔一輩子！」

據165打詐儀表板統計，8月最常見的詐騙手法是「網路購物詐騙」，共3427件，財損2億3543萬元，其次是「假投資詐騙」，案件數2139件，卻造成高達34億6594萬元的損失，第三是「假交友詐騙」，有1236件，財損14億2636萬元，第四則是假買家騙賣家，案件數832件，損失8846萬元；第五名為「徵婚詐騙」，有831件，財損2億1178萬元。

