　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

▲▼老婦人、阿嬤、婦女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲未成年兒子幫詐團做事，害媽媽辛苦一輩子的退休金都化為烏有。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

台灣詐騙猖獗，光8月詐騙財損就超過73億元。律師鄧湘全近日分享一個個案，一名未成年人幫詐團做事，害媽媽退休金被查封，「我代表被害者的律師，不能多說什麼，只覺得這世界常常是弱弱相殘。」

律師鄧湘全在臉書發文，他想到多年前的一個案子，一名少年人被大人找去幫忙幹了壞事，只是幫助犯而已，媽媽卻要負連帶責任，因為他幫受害人拿到可執行媽媽財產的文件，印象中媽媽存一輩子的退休金被查封了，一共400多萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧湘全指出，「當我收到法院查封的文件，我非常難過，久久不能自己，似乎於情於理於法都有依據的事，但我心想，這位媽媽做錯了什麼？法律上要為這孩子負上這麼沈重的責任，一輩子的心血都沒了。」

鄧湘全指出，他是被害者的律師，不能多說什麼，只覺得世界弱弱相殘，面對許多無奈的事，還是要打起精神扮演好自己的角色，「小朋友們，雖不輕狂枉少年，但夜深人靜時好好想想，有些事做了會後悔一輩子！」

據165打詐儀表板統計，8月最常見的詐騙手法是「網路購物詐騙」，共3427件，財損2億3543萬元，其次是「假投資詐騙」，案件數2139件，卻造成高達34億6594萬元的損失，第三是「假交友詐騙」，有1236件，財損14億2636萬元，第四則是假買家騙賣家，案件數832件，損失8846萬元；第五名為「徵婚詐騙」，有831件，財損2億1178萬元。

延伸閱讀
實習生爽領4萬！她3年薪資比不上崩潰　眾人點職場現實面：快逃
7歲童誤吞奧特曼吊飾！X光片現人形網笑瘋　3天後排出「任務完成回來了」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討
快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

手搖飲市場熱！聯發國際8月營收1.19億元創新高　旗下UG持續海外展店

綠奇異果保腸道健康　醫：每天吃2顆增排便頻率

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

李洋晨跑5000公尺才進辦公室　上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

獅群圍攻「撕咬15分鐘」！泰知名動物園飼育員慘死　遊客全程目睹

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄　大台北4店點2杯飲料送薯條

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

手機將大響！今天16:00災防測試

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

輪到你了！　4生肖好運降臨

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

相關新聞

老家沒人住「電費飆近26萬」！真相曝光網傻眼

老家沒人住「電費飆近26萬」！真相曝光網傻眼

近期民眾陸續收到最新的電費帳單，就有一名民眾在臉書「爆料公社」發文表示，位於嘉義縣布袋鎮的三合院老家已沒人居住，親戚偶爾會回去整理而已，而老家電費都採銀行自動轉帳扣款，直到親戚收到通知說戶頭餘額不足，才發現8月電費帳單高達25萬9千多元，讓他驚呼「真的讓人超傻眼」。貼文發布後引起熱議，網友大酸「台電會不會用這種方式募集滿1000億」。

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝關鍵在吃法

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝關鍵在吃法

披衣菌肆虐澳洲無尾熊族群

披衣菌肆虐澳洲無尾熊族群

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

關鍵字：

鄧湘全周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面