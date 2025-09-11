　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄F級女店員日本出道拍AV！　本尊親回應：里程碑

▲高雄F級服飾店正妹AiyoZao艾悠，日本出道拍AV。（圖／翻攝PLAY NO.1，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

來自高雄、擁有F罩杯魔鬼身材的台灣AV女優「AiyoZao」艾悠，即將在日本出道發佈新作品，消息經AV達人一劍浣春秋透露後引起討論。艾悠本人也在社群網站上親自回應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾悠被片商WAAP稱為「肉食台灣女子，性獸爆彈」。一劍浣春秋在PLAY NO.1專欄發文介紹，這次WAAP新作的主角是來自高雄的AiyoZao，身高158公分、擁有F罩杯，出道前曾在服飾店打工，之後參加SWAG台灣女優出道賽奪得冠軍，獲譽「世界的美少女」。

▲▼高雄F級服飾店正妹AiyoZao艾悠，日本出道拍AV。（圖／翻攝PLAY NO.1）

一劍浣春秋透露，當時比賽現場，日本導演Samoari立即進行試拍，藉由多角度取景展現專業質感，讓在場人士直呼有濃厚的日本AV水準。這也被視為她進軍日本市場的重要契機。

對此艾悠也在社群平台X上發文表示「送給自己的一個里程碑囉！願大家都能為自己喜愛事物努力一搏，不管成功與否，這份勇氣都是值得讚許的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西北雨！　午後變天地區曝

高雄F級女店員日本出道拍AV！　本尊親回應：里程碑

快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

赴日必看！日本「 1款電器」回不了台！旅客4支全遭丟傻了

丹丹漢堡漲價新菜單「2美食停售」老饕崩潰　南部人挺：良心企業

AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！台灣女優時代來了

高雄總圖謎片女主角「台灣臀后」身分曝！頂大外文系學霸斜槓拍AV

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

西北雨！　午後變天地區曝

高雄F級女店員日本出道拍AV！　本尊親回應：里程碑

快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

赴日必看！日本「 1款電器」回不了台！旅客4支全遭丟傻了

丹丹漢堡漲價新菜單「2美食停售」老饕崩潰　南部人挺：良心企業

AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！台灣女優時代來了

高雄總圖謎片女主角「台灣臀后」身分曝！頂大外文系學霸斜槓拍AV

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

女主持人心疼江祖平　批龔益霆「是被寵壞的小孩」

看好AI甲骨文創辦人成首富！美股收紅標普創新高　台積電ADR漲3.79％

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

西北雨！　午後變天地區曝

高雄F級女店員日本出道拍AV！　本尊親回應：里程碑

快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

新興8月營收年減8.21%　散裝與油輪運價回升有利下半年業績

為何11年後再做史上最薄機？　分析：蘋果想開發「全透明iPhone」

華為蟬聯全球穿戴市場冠軍　19日新品發表、下半年優惠開跑

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

生活熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

曬「59元炸雞腿便當」　一票人跪求地址！真相笑翻

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

兒幫詐團做事！害母退休金被查封...他嘆：媽媽做錯什麼

分手後最愛關注前任　TOP4 星座

「上車舞夯團」IG來囉！　C位女神脫洋裝熱舞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

66歲低音歌后竟成中醫博士！　「近況曝光」拯救大咖歌后

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面