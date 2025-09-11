高雄F級女店員日本出道拍AV！　本尊親回應：里程碑

▲高雄F級服飾店正妹AiyoZao艾悠，日本出道拍AV。（圖／翻攝PLAY NO.1，下同）

記者葉國吏／綜合報導

來自高雄、擁有F罩杯魔鬼身材的台灣AV女優「AiyoZao」艾悠，即將在日本出道發佈新作品，消息經AV達人一劍浣春秋透露後引起討論。艾悠本人也在社群網站上親自回應了。

艾悠被片商WAAP稱為「肉食台灣女子，性獸爆彈」。一劍浣春秋在PLAY NO.1專欄發文介紹，這次WAAP新作的主角是來自高雄的AiyoZao，身高158公分、擁有F罩杯，出道前曾在服飾店打工，之後參加SWAG台灣女優出道賽奪得冠軍，獲譽「世界的美少女」。

一劍浣春秋透露，當時比賽現場，日本導演Samoari立即進行試拍，藉由多角度取景展現專業質感，讓在場人士直呼有濃厚的日本AV水準。這也被視為她進軍日本市場的重要契機。

對此艾悠也在社群平台X上發文表示「送給自己的一個里程碑囉！願大家都能為自己喜愛事物努力一搏，不管成功與否，這份勇氣都是值得讚許的。」