　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友被欺負！他衝公司嗆「潑水通電拍寫真」　強索36萬逼洗門風

▲▼下跪,謝罪（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲彰化男不滿女友公司男顧問電話騷擾，怒嗆恐嚇索討36萬要對方下跪洗門風。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名廖姓男子不滿女友上班時遭顧問「小華」騷擾，竟異想天開用「社會事」方式解決，不僅電話勒索36萬元，更直接衝到對方公司嗆聲，要他「脫光光電擊拍寫真」、「下跪洗門風」囂張行徑全被監視器錄下。彰化地院近日審結，依恐嚇取財未遂罪判處廖男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

判決書指出，廖與陳女為男女朋友關係，而被害人小華是陳女任職的公司外聘顧問。廖男因認為小華多次騷擾陳女而心生不滿，竟於2023年9月7日下午5時許，搶接小華打給陳女電話，直接嗆聲「要請兄弟到公司找你算帳，下跪道歉不然就拿36萬元解決，否則要對你不利」。

更誇張的是，廖男隔天（9月8日）上午8時許果真闖入該公司，對著公司職員瘋狂叫囂「要嘛拿錢出來安慰，不然大家下班時間在公司門口見」、「我會找兄弟去你家強姦你女兒」、「我是要恐嚇你錢沒有錯」、「要帶竹仔（棍棒）來」、「把他脫光光潑冷水呷電的啦！拍個人寫真讓他當網紅」「林北就是是要呷你恐錢啦，啊嘸你洗門風啦，幹跪了之後36萬，就免處理」等等恐怖言論，故意透過職員轉述威脅小華。

由於廖男的言行太過猖狂，公司立即報警處理。警方調閱監視器發現，廖男不僅大聲咆哮，還不斷比手劃腳威脅職員，整個過程都被錄下成為鐵證。檢方偵辦時，根據現場監視器畫面、錄音譯文及LINE對話紀錄等事證，認定廖男涉犯恐嚇取財未遂罪嫌明確，依法提起公訴。

彰化地院審理時，廖男坦承犯行。法官認為，廖男不思以正當途徑解決問題，竟以恐嚇方式取財，不僅造成被害人恐懼，更危害社會治安。雖其犯行未得逞，且坦承犯行，但審酌其曾因持有毒品遭到判刑、量處有期徒刑4月，得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討
快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

高市府出重手！地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」　源頭監管防堵

快訊／柯文哲交保「北檢急提抗告」！北院：明上午將抗告卷送高院

跟廈門「4天千元旅遊團」！長輩被逼消費6萬買床墊　主揪身分曝光

瑞芳警台2線「移動地磅」上路　嚴查砂石車、大貨車超載超速

中午出門10分鐘！打火機爆裂「險傷兄弟」　前羅東鎮代會主席嚇傻

快訊／高雄岡山區工廠33歲女員工摔落　10噸鋼筋壓頭送醫不治

小黃急右切載客　後方騎士險擦撞！雙方口角拉扯暫不提告

女友被欺負！他衝公司嗆「潑水通電拍寫真」　強索36萬逼洗門風

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

高市府出重手！地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」　源頭監管防堵

快訊／柯文哲交保「北檢急提抗告」！北院：明上午將抗告卷送高院

跟廈門「4天千元旅遊團」！長輩被逼消費6萬買床墊　主揪身分曝光

瑞芳警台2線「移動地磅」上路　嚴查砂石車、大貨車超載超速

中午出門10分鐘！打火機爆裂「險傷兄弟」　前羅東鎮代會主席嚇傻

快訊／高雄岡山區工廠33歲女員工摔落　10噸鋼筋壓頭送醫不治

小黃急右切載客　後方騎士險擦撞！雙方口角拉扯暫不提告

女友被欺負！他衝公司嗆「潑水通電拍寫真」　強索36萬逼洗門風

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

手搖飲市場熱！聯發國際8月營收1.19億元創新高　旗下UG持續海外展店

綠奇異果保腸道健康　醫：每天吃2顆增排便頻率

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

李洋晨跑5000公尺才進辦公室　上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

社會熱門新聞

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多熱門

相關新聞

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

針對《財政收支劃分法》及地方補助款爭議，台中市長盧秀燕串聯台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等16個藍白縣市首長今10日下午召開記者會表達訴求。彰化縣長王惠美表示，彰化115年減少了87億，加上景氣的關係，明年度預算會有92億的差額，希望行政院考慮地方建設，以及民眾權益，儘速修正；雲林縣長張麗善也說，114年的補助有2億3500萬，但是今年只有5300萬，直接打了2.28折，現在都不知道如何補助計劃，希望中央儘速修正。

彰化小貨車、電動輔助車對撞　8旬嬤不治

彰化小貨車、電動輔助車對撞　8旬嬤不治

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

變態阿北公園襲胸亂摸智障女！丟500元封口

變態阿北公園襲胸亂摸智障女！丟500元封口

關鍵字：

彰化暴衝囂張洗門風電擊恐嚇取財

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面