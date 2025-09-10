女友被欺負！他衝公司嗆「潑水通電拍寫真」　強索36萬逼洗門風

▲彰化男不滿女友公司男顧問電話騷擾，怒嗆恐嚇索討36萬要對方下跪洗門風。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名廖姓男子不滿女友上班時遭顧問「小華」騷擾，竟異想天開用「社會事」方式解決，不僅電話勒索36萬元，更直接衝到對方公司嗆聲，要他「脫光光電擊拍寫真」、「下跪洗門風」囂張行徑全被監視器錄下。彰化地院近日審結，依恐嚇取財未遂罪判處廖男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

判決書指出，廖與陳女為男女朋友關係，而被害人小華是陳女任職的公司外聘顧問。廖男因認為小華多次騷擾陳女而心生不滿，竟於2023年9月7日下午5時許，搶接小華打給陳女電話，直接嗆聲「要請兄弟到公司找你算帳，下跪道歉不然就拿36萬元解決，否則要對你不利」。

更誇張的是，廖男隔天（9月8日）上午8時許果真闖入該公司，對著公司職員瘋狂叫囂「要嘛拿錢出來安慰，不然大家下班時間在公司門口見」、「我會找兄弟去你家強姦你女兒」、「我是要恐嚇你錢沒有錯」、「要帶竹仔（棍棒）來」、「把他脫光光潑冷水呷電的啦！拍個人寫真讓他當網紅」「林北就是是要呷你恐錢啦，啊嘸你洗門風啦，幹跪了之後36萬，就免處理」等等恐怖言論，故意透過職員轉述威脅小華。

由於廖男的言行太過猖狂，公司立即報警處理。警方調閱監視器發現，廖男不僅大聲咆哮，還不斷比手劃腳威脅職員，整個過程都被錄下成為鐵證。檢方偵辦時，根據現場監視器畫面、錄音譯文及LINE對話紀錄等事證，認定廖男涉犯恐嚇取財未遂罪嫌明確，依法提起公訴。

彰化地院審理時，廖男坦承犯行。法官認為，廖男不思以正當途徑解決問題，竟以恐嚇方式取財，不僅造成被害人恐懼，更危害社會治安。雖其犯行未得逞，且坦承犯行，但審酌其曾因持有毒品遭到判刑、量處有期徒刑4月，得易科罰金。