彰化死亡車禍！小貨車、電動輔助車路口對撞　8旬嬤傷重不治

▲埔心鄉80歲阿嬤騎電動自行車與小貨車相撞，傷重不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉10日上午發生一起死亡車禍，一名高齡80歲張姓阿嬤騎乘電動輔助自行車外出，行經太平路Y字路口時與小貨車發生碰撞。戴安全帽的阿嬤人車倒地，頭部重創、手腳多處骨折，當場失去生命徵象，經緊急送醫後仍傷重不治。詳細肇事原因仍待檢方進一步相驗調查。

根據警方初步調查，案發當時為上午9時44分許，張姓阿嬤騎乘電動輔助自行車沿太平路北往南方向行駛，莊男則駕駛小貨車南往北行駛，兩車行經太平路156號前時發生嚴重碰撞。

兩車車頭均嚴重受損，電動輔助自行車前車頭碎裂，小貨車左前車頭也明顯凹陷；張姓阿嬤仍因猛烈撞擊，傷勢極為嚴重，埔心消防分隊據報後立即前往執行緊急救護，阿嬤臉部胸部變形、口鼻出血，手腳變形以及左腳開放性骨折，小貨車駕駛莊男則未受傷。

▲彰化埔心鄉80歲阿嬤騎電動自行車與小貨車相撞傷重不治。（圖／民眾提供）

警方對莊男實施酒測，其酒測值為0.00mg/L，駕照狀態正常。張嬤到院前已失去生命跡象，經院方急救後仍不治。警方初步分析肇事原因，雙方均涉及「未靠右側行駛」，該路段速限為30公里，初步檢視小貨車未超速、車速僅30公里左右，確切肇事原因及責任歸屬，仍需由警方進一步釐清。