快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（10）日西半部、台東山區及高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署下午針對新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

氣象署也同步針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時32分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署另針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時36分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雨地區

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

大雷雨區域

新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、屏東縣

山區暴雨區域

新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣



▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署