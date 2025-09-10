　
社會 社會焦點 保障人權

相差19歲！高雄火爆女「怒揪男友衣領」街頭拉扯　警通知家防中心

▲▼高雄情侶街頭爭吵爆拉扯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄情侶街頭爭吵爆拉扯。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、莊智勝／新北報導

高雄市三民區建國三路昨(9日)下午4時57分許發生一起吵架糾紛，警方初步了解，現場一名閻姓女子(24歲)與男友張男(43歲)因生活習慣不同發生爭吵，2人不顧眾人目光，直接在大街上爆發拉扯，甚至連機車都橫倒路中。警方到場後立即將2人隔開並帶回，後續雙方互不提告，但警方仍依社維法移請高雄地院裁處，同時以家暴案件通知家防中心關懷協助。

現場民眾拍下畫面，閻女頭戴安全帽，雙手猛力拉扯張男的衣領，還一邊大吼「走啊！」而張男則是神色不悅，拒絕跟閻女一起走，但並未還手；過程中閻女還推擠、拉扯張男，連一旁機車橫倒在路中央都不管不顧。

警方事後獲報趕抵現場，立即將2人隔開，初步了解，雙方是交往中的男女朋友，因生活習慣問題才在街頭爭吵拉扯。事後員警將2人帶回派出所釐清，雙方互不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法移請高雄地院裁處，同時以家暴案件通報家防中心予以關懷協助。

此外，雙方拉扯過程中，機車傾覆於道路妨礙通行，涉違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，警方將一併予以製單舉發。

▲▼高雄情侶街頭爭吵爆拉扯。（圖／記者賴文萱翻攝）

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高齡化浪潮來襲　高醫商圈養護中心無貸款2億轉手

高齡化浪潮來襲　高醫商圈養護中心無貸款2億轉手

台灣進入老齡化社會，不少長照中心興起。高雄「信心養護中心」位於三民區高醫商圈，由2自然人分成2筆交易，合計2億元入手，且採無貸款方式購入，該中心地坪156.99坪，換算地價單坪132.7萬元，專家分析，高醫商圈地點取得不易，應是為長久穩定的租金收益。

高雄警局傳性騷！巡佐對女警伸鹹豬手

高雄警局傳性騷！巡佐對女警伸鹹豬手

暗藏民宅的賭場現　警方查扣20萬賭資

暗藏民宅的賭場現　警方查扣20萬賭資

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

興達電廠爆炸！童哭喊「不要住在這」　陳菁徽：能源政策亮紅燈

