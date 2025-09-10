相差19歲！高雄火爆女「怒揪男友衣領」街頭拉扯　警通知家防中心

▲高雄情侶街頭爭吵爆拉扯。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、莊智勝／新北報導

高雄市三民區建國三路昨(9日)下午4時57分許發生一起吵架糾紛，警方初步了解，現場一名閻姓女子(24歲)與男友張男(43歲)因生活習慣不同發生爭吵，2人不顧眾人目光，直接在大街上爆發拉扯，甚至連機車都橫倒路中。警方到場後立即將2人隔開並帶回，後續雙方互不提告，但警方仍依社維法移請高雄地院裁處，同時以家暴案件通知家防中心關懷協助。

現場民眾拍下畫面，閻女頭戴安全帽，雙手猛力拉扯張男的衣領，還一邊大吼「走啊！」而張男則是神色不悅，拒絕跟閻女一起走，但並未還手；過程中閻女還推擠、拉扯張男，連一旁機車橫倒在路中央都不管不顧。

警方事後獲報趕抵現場，立即將2人隔開，初步了解，雙方是交往中的男女朋友，因生活習慣問題才在街頭爭吵拉扯。事後員警將2人帶回派出所釐清，雙方互不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法移請高雄地院裁處，同時以家暴案件通報家防中心予以關懷協助。

此外，雙方拉扯過程中，機車傾覆於道路妨礙通行，涉違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，警方將一併予以製單舉發。