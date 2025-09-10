清潔員送32元電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

▲黃男哽咽說「不知道會不會被關」。（圖／記者黃宥寧攝）

「真的不知道這麼嚴重！」北市一名清潔員發現一個仍可使用的電鍋，好心轉送給一位拾荒維生的阿嬤，未曾料想助人之舉竟反遭貪腐質疑，當事人更憂心「不知道會不會被關。」對此，另一名清潔隊員逆風直言，只要上垃圾車或回收車就屬於公物，「大家別怪檢察官、法官吧！」

一名網友在Dcard表示，看到這起案例真的很心酸，清潔員出於一片好意，把還能用的電鍋送給拾荒阿嬤，未料原本的善意幫助卻意外成為貪污指控，讓原PO替對方感到憤憤不平，「說實話這種善意被法律制裁，真的讓人很無奈，法理情之間該怎麼平衡？」

討論文曝光後，網友幾乎一面倒回應，「真的超鬧，一堆動機不單純、貪更多的不去查、不去抓，抓這種的...感覺可以說是浪費司法資源」、「32.56元回收價的電鍋檢察官還能起訴？該辦的案子不去辦，找這些弱勢者麻煩是要做什麼？浪費司法資源，破壞社會和諧」、「到底是誰去檢舉這個」。

留言之中，一名新北清潔隊員則逆風解釋，這事情固然很瞎，但沒辦法法律就是法律，規定就是規定，因為東西只要上垃圾車或資源回收車後，就屬於公物，就連擦過排泄物的衛生紙也是，尤其對方資歷深厚，照理不該不知道這項規定。

該位清潔員也猜測內幕，斷定這位好心的隊員一定是被自己人或是其他眼紅、相處不好的民眾檢舉，最後他只能感嘆，「畢竟遊戲規則早就說好了，大家別怪檢察官、法官吧！」

回顧去年7月，北市一名黃姓資深清潔員在轉運站的回收車上執勤時，發現一個還可以使用的大同電鍋，並轉送給一位不認識、但常看見拾荒維生的阿嬤，「希望她能用來煮熱飯、過得好一點。」

沒想到幾天後，清潔隊發現這件事，要求他將電鍋歸還。黃員坦言，他實在不好意思開口向阿嬤討回來，最後只好自掏腰包，花了一、兩千元買了一個新的電鍋送她，當作替換。

事實上，該電鍋按回收價僅值32.56元，黃員語帶哽咽地說，「我是真的不知道會這麼嚴重，第一次碰到這種事情，也很害怕，不知道會不會被關。」雖然檢方認為黃男動機單純、金額極低，但指出其身為公務人員，仍應依法執行職務，不得擅自處分財物。

檢察官也在起訴書中明確表示，黃男符合《貪污治罪條例》第8條自首與自白、以及第12條情節輕微等減刑規定，建議法院從輕處理。若法院採納，黃男最終可能僅面臨2年以下徒刑，甚至有望緩刑，免於入監。