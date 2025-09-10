清潔隊員「回收電鍋」送拾荒嬤變貪汙犯遭起訴　市府勸他自首

記者許力方／台北報導

北市一名資深清潔員黃姓男子在回收上撿到一個還能用的大同電鍋，並轉送他人，想讓揀拾荒的阿桑有個電鍋可以煮粥、煮飯，沒想到被依貪污罪起訴，出庭時他情緒低落全部認罪。市府環保局出面發聲，黃男為了助人、沒有歹念，因為被檢舉，經內部查證記過，他也向政風單位自首，但過往案例不至於坐牢，有機會獲得緩刑且不會被解僱。

「真的不知道這麼嚴重」黃男9日出庭時接受《ETtoday》採訪表示，去年7月間，他在轉運站的回收車上執勤時，發現了仍可使用的電鍋，並轉送給一位不認識、但常看見拾荒維生的阿桑，「希望她能用來煮熱飯、過得好一點。」沒想到清潔隊發現這件事，要求歸還電鍋，他語氣哽咽地說：「第一次碰到這種事情，也很害怕，不知道會不會被關。」

▲黃男哽咽說「不知道會不會被關」。（圖／記者黃宥寧攝）

環保局北投區隊長卓昕岑9日指出，黃姓隊員是資深人員，已經5、60歲，事發當時被人看見並檢舉，經內部調閱監視器查證屬實，經職工考核委員會審議，先記過1次處理，且將影響今年度考績，由於該案涉及貪汙，後送台北市政風處查處，政風處約談時，建議他自首，環保局幹部也有陪同他前往開庭宣告起訴。

環保局人員在庭上證稱，黃姓隊員是為了助人、沒有侵占之意，而且內部調查期間還因為不好意思跟弱勢的阿嬤取回，自掏腰包買了新的電鍋送去，換回原本回收來的電鍋，交回環保局，證實真無歹念，且他平時都奉公守法。

環保局強調，資源回收物收集後變賣仍是市府資產，不是被丟棄的物品就是垃圾，環保局平時都有對內宣導，回收來的物品是公物品，不能拿，黃姓隊員可能較年長、一心助人，可惜了一念之差。目前該案正在等待宣判，因屬於微罪，環保局認為還有機會緩刑，過往案例不至於到坐牢，即使易科罰金或緩刑也不會被解僱。