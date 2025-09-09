誆「幫你追回鉅款」　惡警嗜賭竟對被害人下手！判2年3月定讞

▲桃園貪警竟試圖對被害人再詐騙，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市警局八德分局前員警林韋呈，因嗜賭欠下大筆債務，竟趁著某位投資虛擬貨幣遭詐騙的被害人報案時，謊稱可以幫忙追回被騙走的鉅款，但須先投入150萬元，試圖再剝被害人一層皮。被害人領出60萬元要匯款時，打165反詐騙專線求證，這才發覺林男的惡行。最高法院審理後，將林男判刑2年3月、褫奪公權2年定讞。

判決指出，林男警專畢業後先到桃園分局服務，但因嗜賭成性，遭督察單位查獲，因此調單位懲處，2022年被調往八德分局大安派出所擔任員警。而他當年10月中坐值班台時，有一名洪姓婦人因投資虛擬貨幣遭詐騙752萬元，前來報案，林男因此取得對方的LINE帳號。

隔了一天，林男就撥打LINE電話給婦人，謊稱他的擔任警察之同學，有辦法從詐欺集團電子錢包救回婦人遭詐騙之款項，但需準備150萬元之資金，還從LINE傳送訊息向婦人謊稱：「越快用，比較有機會成功」、「太久的話，錢包的錢可能會四處跑」。婦人受騙，但因才剛被騙走752萬，手邊資金不足，經過討價還價後，改成60萬元成交。

婦人籌措資金後，到銀行領出60萬元，本想親自將錢送到派出所，但察覺有異，於是撥打165反詐騙專線以及八德分局督察組詢問，這才發覺林男的惡行，沒有被騙走60萬元。督察人員也很快約談林男，將他移送法辦。林男也在事發後辭去警職，檢方依照「公務員利用職務機會詐取財物未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，將林男判刑3年7月、褫奪公權3年。案件上訴二審，高等法院審理時，認為林男在檢察官偵辦時就已經自白犯罪，應該予以減刑，因此二審改判處有期徒刑2年3月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。