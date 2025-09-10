氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

記者鄧木卿／台中報導

新光三越2月發生氣爆至今已210天，業者今（10）天上午起開放廠商進貨，進貨日直至25日，今天首先開放6樓廠商，最後一天才由受災最嚴重的12樓餐飲業進貨，櫃姐和廠商都非常開心能復業，也對未來公安很有信心。台中市政府都發局副局長曾文誠強調，市府會自行聘雇專業技師擔任第四方檢驗，直到安全無虞才會重新營業，加拚27日順利。

▲▼新光氣爆過後7月，今天首次開放6樓廠商進貨。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

新光三越今天上午8點多開放6樓婦幼用品、 童裝和玩具等50個專櫃進貨，今天預計會有廠商250多人、67輛車次，分成9點、11點、下午1點三個時段，考慮到12樓美食街食材必須保鮮，25日最後一天才會開放進貨。

販售童裝20多年的徐姓櫃姐說，在新光工作的日子很幸福，氣爆剛開始時，心都碎了，晚上睡不著覺，半年來一直在外面流浪，期盼早日回歸，如今終於復業，既開心又感動，對新光未來的公安非常有信心。

▲櫃姐非常開心能回來上班。

曾文誠表示，上午的人員進出都有依照規定採實名制，貨物也都以「安全有序」、分層分區方式管制，業者針對室內裝修、外牆、消防、瓦斯等受損設備，完成修復後，不但會交由第三方檢驗，市府也會自行聘雇專業技師進行第四方檢驗，務必讓公安做到滴水不漏。

▲副局長曾文誠表示，市府會自行聘雇專業技師擔任第四方檢驗。

▲▼都發局人員檢查人員和貨物進貨流程。（圖／台中市政府提供，下同）