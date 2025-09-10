　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

記者鄧木卿／台中報導

新光三越2月發生氣爆至今已210天，業者今（10）天上午起開放廠商進貨，進貨日直至25日，今天首先開放6樓廠商，最後一天才由受災最嚴重的12樓餐飲業進貨，櫃姐和廠商都非常開心能復業，也對未來公安很有信心。台中市政府都發局副局長曾文誠強調，市府會自行聘雇專業技師擔任第四方檢驗，直到安全無虞才會重新營業，加拚27日順利。

▲▼新光氣爆過後7月，今天首次開放6樓廠商進貨。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼新光氣爆過後7月，今天首次開放6樓廠商進貨。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

新光三越今天上午8點多開放6樓婦幼用品、 童裝和玩具等50個專櫃進貨，今天預計會有廠商250多人、67輛車次，分成9點、11點、下午1點三個時段，考慮到12樓美食街食材必須保鮮，25日最後一天才會開放進貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

販售童裝20多年的徐姓櫃姐說，在新光工作的日子很幸福，氣爆剛開始時，心都碎了，晚上睡不著覺，半年來一直在外面流浪，期盼早日回歸，如今終於復業，既開心又感動，對新光未來的公安非常有信心。

▲▼新光氣爆過後7月，今天首次開放6樓廠商進貨。（圖／記者鄧木卿攝）

▲櫃姐非常開心能回來上班。

曾文誠表示，上午的人員進出都有依照規定採實名制，貨物也都以「安全有序」、分層分區方式管制，業者針對室內裝修、外牆、消防、瓦斯等受損設備，完成修復後，不但會交由第三方檢驗，市府也會自行聘雇專業技師進行第四方檢驗，務必讓公安做到滴水不漏。

▲▼新光氣爆過後7月，今天首次開放6樓廠商進貨。（圖／記者鄧木卿攝）

▲副局長曾文誠表示，市府會自行聘雇專業技師擔任第四方檢驗。

▲▼都發局人員檢查人員和貨物進貨流程。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼都發局人員檢查人員和貨物進貨流程。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼都發局人員檢查人員和貨物進貨流程。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼都發局人員檢查人員和貨物進貨流程。（圖／台中市政府提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17「舊換新價格」1圖看！　最高可折2萬310
快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「iPhone 17系列」實機開箱！Joeman曝最大亮點：很驚豔

氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

《轟吧！全壘打》棒球音樂劇熱血開演！周思齊力挺站台　9月嗨翻臺北城市舞台

進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施　航港局籲儘速投保

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

高鐵首度攜手麗星夢郵輪推優惠　入住高雄每人再折500元

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

「iPhone 17系列」實機開箱！Joeman曝最大亮點：很驚豔

氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

《轟吧！全壘打》棒球音樂劇熱血開演！周思齊力挺站台　9月嗨翻臺北城市舞台

進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施　航港局籲儘速投保

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

高鐵首度攜手麗星夢郵輪推優惠　入住高雄每人再折500元

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

「美國男友」要匯結婚基金　桃園婦暈船開戶...險成詐騙共犯

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

公園拉單槓被絆倒！手搖飲大亨「半癱+語言障礙」　獲國賠162萬

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

手機將大響！今天16:00災防測試

西北雨！　午後下最大

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

相關新聞

21歲終於領到身分證　黑戶青年展開新人生

21歲終於領到身分證　黑戶青年展開新人生

台中黃姓男子從出生至今21年從來沒有過身分證，全案於6月中曝光後，引發社會震撼，台中市政府遍查9個機關，歷經1個月協助下，黃男終於在昨（17）天領到人生第一張身分證，從此不再是黑戶青年，市府未來將在生活、健康、福利、教育等方面，全力幫忙讓生活回歸常態，逐步回到社區穩定自立。

粗殘女看護痛打奶奶瘀青　中市府：最高罰15萬

粗殘女看護痛打奶奶瘀青　中市府：最高罰15萬

商辦開挖釀地層下陷！2電桿倒塌害689戶停電

商辦開挖釀地層下陷！2電桿倒塌害689戶停電

新光三越氣爆原因曝　施工弄破瓦斯主幹管

新光三越氣爆原因曝　施工弄破瓦斯主幹管

清水大樓崩塌！土木技師：可能是海砂屋

清水大樓崩塌！土木技師：可能是海砂屋

關鍵字：

新光氣爆進貨中市府

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

一圖看懂iPhone17規格！

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面