清水大樓午夜崩塌！土木技師：可能是海砂屋　市府評估是否拆除

記者鄧木卿／台中報導

台中清水區中興街一處50年屋齡的老舊大樓5、6樓，今（22）日凌晨突然塌陷，還好沒人受傷，市府緊急疏散住戶並安置，都發局長李正偉下午和土木技師、建築師進入勘察，初步研判應是長期漏水、鋼筋生鏽，導致混凝土風化剝落，而且部份樑柱有問鋼板包覆，顯見住戶早已知情，明天會先清除掉落在4樓樓板，減輕載重，接著再評估補強改善、拆除重建或是都市更新。

▲▼清水48年海砂屋大樓午夜崩塌，市府表示，住戶早已知情，朝3方向評估。（圖／民眾提供，下同）

這棟大樓的5、6樓水泥石塊，在凌晨1點44分突然崩塌，轟隆隆作響，有如地震，有住戶嚇得睡不著覺，連忙奔出，有的還在睡夢中，直到被叫醒才知道發生什麼事，13戶、居民35人在3點19分全數疏散完畢，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人返回原屋續住。

都發局長李正偉會同台中市建築師、土木技師、結構技師等三大公會共同現勘，初勘採取三項措施，包括今天下午1點至3點開放4樓以下安全樓層的民眾短暫入內取物，明天以長臂抓斗清除5、6樓層塌陷的水泥石塊，減少4樓樓板載重。

李正偉表示，大樓長期被海風吹襲以及滲水，4樓、5樓鋼筋裸露鏽蝕，混凝土剝落，導致崩塌，從3樓部分住戶的樑柱有用鋼板或木板包覆預作防範，以及4樓往5樓樓梯逃生口封閉，顯示住戶早就知情，但市府都沒有收到結構受損的通報；至於結構體部份，相關砂子含量是否有氯離子過高情形，也就是俗稱的海砂屋，尚須取樣調查釐清。

台中市土木技師公會理事長林育信說，從大片面積的鋼筋生鏽研判，當初興建時所使用的原始工料，所含氯離子就過高，極有可能就是海砂屋；目前5、6樓崩落的水泥石塊壓在4樓，造成嚴重負擔，必須盡速減重，否則時間一久承擔力不足，恐會再崩落。

▲市府下午開放短暫時間讓住戶入拿取物品。

