臥床嬤臉上瘀青「以為後遺症」調監視器怒了　竟是看護掐頸毆打

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區驚傳85歲阿嬤遭外籍女看護毆打，全身多處瘀青，家人原本以為瘀青是吃抗凝血藥的後遺症，直到3個月後意外從監視器看到，竟然是女看護動人打人，這段時間奶奶不知被打多少次，既氣憤又難過，家人決定PO文提醒社會慎選仲介公司。市政府強調，若調查屬實，最高可罰該名看護15萬元，並廢止聘僱許可、要求出境。

▲▼1名女外籍看護痛打阿嬤全身瘀青，中市府表示，一旦屬實最高罰15萬元，不准聘僱。（圖／民眾提供，下同）

家人表示，大家都各自忙工作，沒人可以全心全意照顧，只好透過彰化某間仲介公司請來外籍看護照顧，3月初開始時，看護還算認真，但家人陸續發現阿嬤的臉上、身上都有瘀青，因為奶奶有在吃抗凝血藥，家人以為是藥效引起，後來阿嬤沒在吃抗凝血藥了， 身上依然有莫名瘀青，醫生也說不太可能。

直到前幾天，因為忘了有沒有幫阿嬤打胰島素，於是回頭檢查監視器，竟然意外看到看護毆打奶奶，再往前追溯紀錄，發現外籍看護多次動手，不僅動手毆打阿嬤，甚至還動手勒脖子，一次比一次嚴重，沒想到，家人很體恤辛苦照顧阿嬤的女看護，卻沒想到她竟是個惡魔。

奶奶被打到怕了，只要有人接近，奶奶的手都會自動抬起來抵擋，家人非常難過看到奶奶這樣，更令人生氣的是，事發後，仲介公司不關心不道歉，推說是看護個人行為，毫無良知，還丟下一句「等法院」！

社會局表示，家防中心將派遣社工偕同勞工局人員前往了解照顧狀況，若調查屬實，將移請主管機關，處該名看護3萬元以上、15萬元以下罰鍰，公告其姓名；涉及刑責者，將移送司法機關偵辦。

勞工局說，經瞭解雇主已至警局報案及完成筆錄，目前移工由仲介公司安置中，施暴情事若經查證屬實，將立即函請勞動部廢止該名移工的聘僱許可，並限令其出境，未來不得再於我國境內從事工作。同時，將再釐清仲介公司是否確實履行管理責任，並將責成仲介公司加強對該名移工的管理與約束，以防類似事件再次發生。

烏日警方表示，6月2日已受理報案，並對嫌疑人調查完畢，近日將把全案函送台中地檢署偵辦。