政治 政治焦點 國會直播 專題報導

統籌款不增反減、補助款遭砍！藍白16縣市長明開記者會　盧秀燕主揪

▲蔣萬安出席臺北市114年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席臺北市114年運動有功團體及人員表揚典禮，會前遭堵訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白齊推新版《財政收支劃分法》，財源雖增加超過4千億元，不過各縣市統籌分配款幅度卻出現落差，由於計算公式錯誤，導致不少縣市分配款不增反減。除此之外，中央也刪減或縮減已核定的一般性補助款，藍白16縣市首長決定於10日下午在台北市舉行聯合記者會，針對統籌分配公式與前瞻計劃補助方式提出討論。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將親自出席。蔣萬安今（9日）受訪表示，感謝盧秀燕召集與邀請，明天各縣市首長會表達地方心聲和意見。

因應新版財劃法修法釋出中央財源，行政院主計總處也修正補助辦法，調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項，民國115年上路，因此今年度編列的明年度預算將受影響。而一般性補助將納入部分原本歸在計畫型補助的事項，且地方申請一般性補助款需經各部會核定。

針對中央刪減一般性補助款，台北市長蔣萬安日前曾赴行政院會據理力爭，他當時表示，地方政府該從中央拿到三筆錢：統籌分配款、一般性補助款與計畫型補助款。其中，一般性補助款受財劃法條文、以及修法理由都保障「只多不少」，長期以來都有公正公開的公式設算，所有縣市清楚會拿到多少；然而現在中央擴張解釋，一是可能讓部分縣市的一般性補助可能少於去年，二是中央取消公式、可以調整對各縣市的補助金額，這不就回到當初前瞻計畫特別預算時，外界批評重綠輕藍的作法嗎？

後續台中市長盧秀燕也在出席行政院會時，針對中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，向行政院爭取儘速恢復原有補助，呼籲中央重建財政紀律、維護地方建設推動及全國公務人員士氣。

盧秀燕以台中市為例指出，一般性補助款已減少32億元，其他計畫型補助亦有落差。她認為，必須立即修正此問題，「趕快把這種去年核定、今年卻縮減的補助全數恢復，包括一般統籌分配以外的計畫型補助，也要儘速恢復」。

由於財政部公布明年度統籌分配款試算金額，不少縣市金額不如預期，再加上中央片面更改一般性補助規則，藍白16縣市首長決定明日下午兩點，於台北市南港區召開聯合記者會，聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與前瞻計畫的分配問題。

據了解，明天除蔣萬安、盧秀燕外，包含新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科都將與會，桃園市則由副市長王明鉅出席、宜蘭縣由代理縣長林茂盛出席，白營新竹市代理市長邱臣遠也在出席名單中。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

