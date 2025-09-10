　
大陸 大陸焦點 特派現場

山西太原電閃雷鳴整晚！400多人衝急診室就醫　雷暴哮喘咳到止不住

▲因雷暴哮喘就醫的民眾擠爆醫院急診室。（圖／翻攝光明網）

▲因雷暴哮喘就醫的民眾擠爆醫院急診室。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

山西太原8日夜裡突現強雷雨天氣，閃電雷鳴持續十餘分鐘，由於正值秋季過敏性鼻炎高發期，短時間內大量花粉被釋放，市民陸續出現急性呼吸道症狀，形成大規模「雷暴哮喘」現象。山西白求恩醫院急診室數小時內接診逾400人，患者出現劇烈咳嗽、氣促、無法平臥等症狀，院方緊急多科室聯動，迅速分流救治。

▲山西太原8日晚間出現雷雨天氣，電閃雷鳴持續多時。（圖／翻攝光明網）

▲山西太原8日晚間出現雷雨天氣，電閃雷鳴持續多時。（圖／翻攝光明網）

《太原日報》報導，院方從當晚11時起接診量激增，多數患者本身患有過敏性鼻炎。過敏反應科主任張煥萍手持擴音器，在急診現場為患者講解並演示急救藥物吸入方式，並親自操作，幫助臨近病人快速緩解症狀。急診醫學科副主任劉宏軒則帶領團隊連夜增開多條綠色通道，提供雲霧吸入、吸氧與靜脈用藥全程服務，避免任何患者滯留。

張煥萍提醒，許多人誤以為雷雨過後空氣更清新，實則不然，雷暴哮喘是指支氣管哮喘在雷暴天氣急性發作或加重的情況，夏秋季空氣中花粉濃度高，雷暴過程會使花粉短時間大量擴散並破裂成直徑僅2至3微米的微粒，能直接進入下呼吸道，引發氣道痙攣。

張煥萍強調，「雷暴前兩小時至雨後三小時為高風險時段，建議市民緊閉門窗、避免外出。」

▲雷暴哮喘形成示意圖。（圖／翻攝光明網）

▲雷暴哮喘花粉作用形成示意圖。（圖／翻攝光明網）

當晚急診的患者中，兒童、中青年及孕婦比例較高，多數人此前已確診過敏性鼻炎但未重視，症狀在雷暴中迅速惡化。醫師提醒，過敏性疾病的治療需長期規範化，包括識別與回避過敏原、藥物控制，以及必要時的特異性免疫治療。

公開資訊顯示，雷暴哮喘是一種與特定氣象條件相關的急性哮喘現象。雷暴發生時，強風會將花粉與黴菌捲入雲層，雨水與電荷作用使其破裂為更細顆粒，直徑僅2至3微米，能深入下呼吸道，引發氣道痙攣和急性哮喘發作。《全球哮喘防治倡議》（GINA）指出，雷暴天氣可使哮喘急診就診率增加3至5倍，雖然病例不算常見，但一旦發生，受影響人數龐大，甚至可能危及生命。

貓爪意外刺進指縫　女幾天後送急診拔指甲

美國一名女子在網路上分享，她在家意外被寵物貓的爪子抓傷手指，原以為只是小傷，沒想到導致嚴重細菌感染，最後被緊急送進急診室，後來不得不拔除指甲，住院好幾天接受治療，影片獲得590多萬。

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧 專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

澎湖醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　

