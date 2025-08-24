　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

▲▼台中市一名男子倒臥在醫院急診室停車場，被發現時無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中市一名男子倒臥在醫院急診室停車場，被發現時無生命跡象。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市24日晚間發生一起男子倒臥身亡事件。警方接獲報案指出，台中醫院急診室外的機車停車場有男子倒地，救護人員趕抵後確認已無生命跡象，且未見明顯外傷。經初步調查，警方排除外力介入，死因仍待檢方相驗釐清。

警方指出，死者為一名貝姓男子，約32歲。事件發生於晚間7時38分，地點位於衛福部台中醫院急診室外的停車場。當時民眾發現男子倒臥後立即報警，警方與救護人員隨即到場處理。

鑑識人員勘查現場後，並調閱監視器畫面，初步認定現場並無可疑情況。男子遺體已移至崇德殯儀館，由警方通知家屬前來製作筆錄，家屬對死因並無異議。

據了解，死者的身分是街友，患有急性腎臟炎，23日就曾因路倒被送往醫院。不過入院後疑似不適應環境，趁醫護人員不備偷跑出院，接著便失去蹤影，直到24日晚間才被發現陳屍在急診室外的停車場。

台中地檢署將進行刑事相驗，以進一步釐清確切死因與相關案情。警方強調會全力配合檢方調查，確保程序嚴謹。第一分局表示，提醒民眾務必關心自身健康，若有不適應及時就醫或尋求協助。警方也將持續加強轄區巡查，維護公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

三寶爸偷吃女同事「甜蜜開房27次」！色色對話露餡　正宮抓包崩潰

帶孩到公園撞見「男女裸躲溜滑梯下」！高雄家長氣炸報警　她認了

索討7千不成西瓜刀當街砍人　2男女變裝搭捷運逃逸3hrs落網

全民公投後首日　中國海警編隊襲擾金門海域！海巡監控驅離

南湖大橋機車追撞多元計程車起火！騎士雙腿燙傷19歲女乘客破相

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

三寶爸偷吃女同事「甜蜜開房27次」！色色對話露餡　正宮抓包崩潰

帶孩到公園撞見「男女裸躲溜滑梯下」！高雄家長氣炸報警　她認了

索討7千不成西瓜刀當街砍人　2男女變裝搭捷運逃逸3hrs落網

全民公投後首日　中國海警編隊襲擾金門海域！海巡監控驅離

南湖大橋機車追撞多元計程車起火！騎士雙腿燙傷19歲女乘客破相

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

相關新聞

台中陶喆蛋糕爆紅　女主播朝聖畫面曝

台中陶喆蛋糕爆紅　女主播朝聖畫面曝

金曲歌王陶喆近日宣布第8張專輯《STUPID POP SONGS》開放預購，歌迷熱情高漲。沒想到台中逢甲商圈一家烘焙坊，竟意外販售撞臉陶喆的蛋糕，師傅以巧克力勾勒五官，讓甜點酷似Q版陶喆。照片曝光後瞬間爆紅，就連女主播廖婕妤也到場朝聖，並揭露了「陶喆蛋糕」出現的原因。

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

關鍵字：

台中男子倒臥急診室死因檢方

讀者迴響

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面