台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

▲台中市一名男子倒臥在醫院急診室停車場，被發現時無生命跡象。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市24日晚間發生一起男子倒臥身亡事件。警方接獲報案指出，台中醫院急診室外的機車停車場有男子倒地，救護人員趕抵後確認已無生命跡象，且未見明顯外傷。經初步調查，警方排除外力介入，死因仍待檢方相驗釐清。

警方指出，死者為一名貝姓男子，約32歲。事件發生於晚間7時38分，地點位於衛福部台中醫院急診室外的停車場。當時民眾發現男子倒臥後立即報警，警方與救護人員隨即到場處理。

鑑識人員勘查現場後，並調閱監視器畫面，初步認定現場並無可疑情況。男子遺體已移至崇德殯儀館，由警方通知家屬前來製作筆錄，家屬對死因並無異議。

據了解，死者的身分是街友，患有急性腎臟炎，23日就曾因路倒被送往醫院。不過入院後疑似不適應環境，趁醫護人員不備偷跑出院，接著便失去蹤影，直到24日晚間才被發現陳屍在急診室外的停車場。

台中地檢署將進行刑事相驗，以進一步釐清確切死因與相關案情。警方強調會全力配合檢方調查，確保程序嚴謹。第一分局表示，提醒民眾務必關心自身健康，若有不適應及時就醫或尋求協助。警方也將持續加強轄區巡查，維護公共安全。