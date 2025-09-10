一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

記者黃翊婷／綜合報導

近期民眾陸續收到7、8月的電費帳單，知名親子YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」也在臉書曬出他們一家五口的電費帳單，光是公共電費就高達4357.3元，流動電費則為938.5元，意外引發網友熱議。部分網友表示，住大樓確實都是公共電費花最多，「住戶省半天，公共用電完全沒在客氣」、「正常，共用就是能用就用，沒人在省的」。

▲近期關於電費的話題，受到許多網友關注。（示意圖／記者周宸亘攝）

YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」日前在臉書分享自家的電費帳單，並表示電費來到新高度，流動電費為938.5元，公共設施電費為4357.3元，合計要繳5296元。

文章公開之後掀起網友們留言熱議，不少人都認同住大樓的公共電費開銷很大，「太扯了，住戶省半天，公共用電完全沒在客氣」、「基本上大樓公區的電費，用最凶的應該是公區空調，還有電梯的電費」、「正常，共用就是能用就用，沒人在省的」。

還有部分住透天厝的網友表示，這就是他們不想住大樓的原因之一，「我一家六口，2個月夏季（電費）3000元，冬季約1500元，應該算省了吧，每層樓都有24小時開啟的清淨機，還有每天開2小時的除濕機」、「我家透天也常吹冷氣，1、2樓1000元左右，3、4、5樓1600元以內，每期不到3000元」。