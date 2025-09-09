財劃法公式出包早提醒！345億難全分配　卓榮泰近期邀地方首長會商

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新版財劃法上路後，卻發生法條公式錯誤導致分配出狀況的爭議。對此，行政院發言人李慧芝今（9日）表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生3項無法解決的問題，過去行政院曾試圖透過覆議解決問題，但仍遭立法院否決，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

李慧芝指出，新版財劃法在去年底倉促修正後，衍生出3個無法解決的問題。第一，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。

第二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。第三，富者越富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，對此行政院感到遺憾；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。

對於前述的爭議，李慧芝說，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院卓榮泰院長將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

根據行政院提供的資料，在今年2月針對《財政收支劃分法》移請覆議時，就有說明公式有爭議，包括「可供分配款項90.5%分配非離島的直轄市及縣（市），各⽬計算公式中，分母以占全部直轄市及縣（市）計」、「可供分配款項2.5%分配離島三縣（市），各⽬計算公式中，分母以占全部直轄市及縣（市）計算」，內容⽭盾、適⽤上會有窒礙，如何分配剩餘額度，滋⽣疑疑義。

▲行政院說明財劃法分配公式內容矛盾內容矛盾。（圖／行政院提供）