地方 地方焦點

員林驚現「酥油燈大道」！竟是地主掏錢點亮千盞燈　背後原因曝光

記者唐詠絮／彰化報導

員林鐵路高架化，公所積極爭取開闢後火車站聯外道路，但因經費不足，改向兩側地主「租用」土地作為臨時便道，2年前租約到期，地主拒絕出租，並將自己的4坪土地圍起種起植栽、在樹上掛上小燈泡，地主今將數百盞酥油燈在狹窄的巷道兩旁亮起，成為當地居民和通勤族回家的指引。

▲員林車站後方巷道成為酥油燈大道。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林車站後方巷道地主擺滿酥油燈。（圖／記者唐詠絮攝）

地主說，由於巷道缺乏正式路燈，過去兩年來，他都自發性地在樹上掛起小夜燈，協助照明。近日適逢農曆七月，他更突發奇想，購買了上千個酥油燈，沿路擺設，每天晚上點亮，將點到農曆七月結束，讓民眾能安全通行，也形成一幅既溫暖又略帶詭異的畫面。同時也要讓外界知道地主對市府無奈的抗議。

▲員林車站後方巷道成為酥油燈大道。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林車站後方巷道地主點酥油燈，對公所無奈抗議。（圖／記者唐詠絮攝／下同）

「我不是故意要擋路，我只是要一個公道！」彭姓地主接受訪問時激動地說。他表示，這塊地位於1969年開闢的後站聯絡道徵收範圍內，但市府多年來只願租地，不願正式徵收，甚至租約到期後還想繼續租，讓他承受外界「獅子大開口」的罵名。

▲員林車站後方巷道成為酥油燈大道。（圖／記者唐詠絮攝）

彭姓地主強調，自己從未要求高價補償，甚至願意在道路正式拓寬後，無償捐出土地。「只要公所願意把事情解決，我把地捐出去都可以！」他不滿市府長期缺乏積極作為，將責任全推給地主，才決定以圍地、點燈的方式，表達抗議與無奈。

▲員林車站後方巷道成為酥油燈大道。（圖／記者唐詠絮攝）

09/07

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁

員林驚現「酥油燈大道」！竟是地主掏錢點亮千盞燈　背後原因曝光

家門前突立電桿　彰縣府前處長怒轟綠能黑箱作業

