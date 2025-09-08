槓自家人！家門前突立電桿　彰縣府前處長怒轟綠能「黑箱作業」

▲彰化縣政府前處長告經綠處核准光電案設立，違反行政程序。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府前處長顏榮豐今日（8日）下午手持陳情連署書及刑事訴狀，直指縣府經濟暨綠能發展處，在審核光電案過程中，不僅火速核准，甚至漠視當地居民權益與知情權，引發社區強烈反彈，親赴地檢署按鈴申告，涉嫌黑箱作業，不僅違反行政程序，更疑似圖利特定光電廠商，也成為「前官員告現任機關」罕見案例。

顏榮豐表示，這起爭議的開端要從今年6月9日說起，他發現有不明人士在自家周邊土地進行測量，還豎起了一根饋電電桿，一問之下才驚覺「原來旁邊要蓋光電場了！」讓他無法接受的是，整個申請過程周邊居民完全被蒙在鼓裡。

▲前處長顏榮豐指自家門前被立電桿。（圖／顏榮豐提供）

顏榮豐指出，這家光電公司早在3月13日就向縣府提出申請，計劃在住家附近設置地面型太陽光電設施，但直到3個月後，居民才意外發現這個計畫，縣府完全沒有事先告知或溝通。6月12日經緊急召集多位毗鄰地主開會，與會地主全都表示「從未被告知」，一致強烈反對設置光電設施，隔天居民們立即正式行文縣府，要求駁回該案，同時副本給台電彰化區營業處及經濟部能源署。

令他傻眼的是，縣府在6月23日的回函中竟表示這個案子早在5月2日就已經核准通過了！也就是說，在居民完全不知情的狀況下，縣府已經火速核准了這項爭議光電案。顏榮豐指出，此案最關鍵的爭議在於「法令適用時間」。能源署為了減少光電抗爭，特別在3月31日頒布新法規，明確要求光電設備應距離用地邊界5公尺以上。

▲前處長顏榮豐到地檢按鈴控告縣府經綠處違反行政程序。（圖／記者唐詠絮攝）

顏榮豐質疑整個申請流程異常迅速，3月13日申請，5月2日就核准，期間完全跳過應有的溝通程序。對於這種「神速審核」，他強烈要求檢調單位深入調查。他表示，縣府5月2日核准時，選擇適用舊法規而非新法，質疑官員根本是故意曲解法令，涉嫌多重違法。目前彰化縣政府尚未做出進一步回應。

顏榮豐早年中央警官學校畢業，在警界服務屆滿8年後，毅然轉換跑道投身公職體系，一路獲拔擢至彰化縣政府的重要職位，先後經歷林豐正、尤清、周清玉及阮剛猛等四位縣長任期，橫跨不同黨派主政時期，曾擔任處長等職。