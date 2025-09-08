　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槓自家人！家門前突立電桿　彰縣府前處長怒轟綠能「黑箱作業」

▲彰化縣政府前處長告經綠處違反行政程序。（圖／顏榮豐提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府前處長告經綠處核准光電案設立，違反行政程序。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府前處長顏榮豐今日（8日）下午手持陳情連署書及刑事訴狀，直指縣府經濟暨綠能發展處，在審核光電案過程中，不僅火速核准，甚至漠視當地居民權益與知情權，引發社區強烈反彈，親赴地檢署按鈴申告，涉嫌黑箱作業，不僅違反行政程序，更疑似圖利特定光電廠商，也成為「前官員告現任機關」罕見案例。

顏榮豐表示，這起爭議的開端要從今年6月9日說起，他發現有不明人士在自家周邊土地進行測量，還豎起了一根饋電電桿，一問之下才驚覺「原來旁邊要蓋光電場了！」讓他無法接受的是，整個申請過程周邊居民完全被蒙在鼓裡。

▲彰化縣政府前處長告經綠處違反行政程序。（圖／顏榮豐提供 記者唐詠絮攝）

▲前處長顏榮豐指自家門前被立電桿。（圖／顏榮豐提供）

顏榮豐指出，這家光電公司早在3月13日就向縣府提出申請，計劃在住家附近設置地面型太陽光電設施，但直到3個月後，居民才意外發現這個計畫，縣府完全沒有事先告知或溝通。6月12日經緊急召集多位毗鄰地主開會，與會地主全都表示「從未被告知」，一致強烈反對設置光電設施，隔天居民們立即正式行文縣府，要求駁回該案，同時副本給台電彰化區營業處及經濟部能源署。

令他傻眼的是，縣府在6月23日的回函中竟表示這個案子早在5月2日就已經核准通過了！也就是說，在居民完全不知情的狀況下，縣府已經火速核准了這項爭議光電案。顏榮豐指出，此案最關鍵的爭議在於「法令適用時間」。能源署為了減少光電抗爭，特別在3月31日頒布新法規，明確要求光電設備應距離用地邊界5公尺以上。

▲彰化縣政府前處長告經綠處違反行政程序。（圖／顏榮豐提供 記者唐詠絮攝）

▲前處長顏榮豐到地檢按鈴控告縣府經綠處違反行政程序。（圖／記者唐詠絮攝）

顏榮豐質疑整個申請流程異常迅速，3月13日申請，5月2日就核准，期間完全跳過應有的溝通程序。對於這種「神速審核」，他強烈要求檢調單位深入調查。他表示，縣府5月2日核准時，選擇適用舊法規而非新法，質疑官員根本是故意曲解法令，涉嫌多重違法。目前彰化縣政府尚未做出進一步回應。

顏榮豐早年中央警官學校畢業，在警界服務屆滿8年後，毅然轉換跑道投身公職體系，一路獲拔擢至彰化縣政府的重要職位，先後經歷林豐正、尤清、周清玉及阮剛猛等四位縣長任期，橫跨不同黨派主政時期，曾擔任處長等職。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

竊賊金香舖伸手偷錢秒落荒逃　屏東警90分鐘逮人法辦

快訊／台88線鳳山匝道貨櫃車翻覆　回堵5km慘變高架停車場

手機店不雅動作遭拍上傳社群平台　屏東男妨害風化送辦

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥「撒冥紙」吼：台灣沒司法了嗎

獨／花蓮港警總隊螺絲掉滿地！酒駕+性侵連爆　管制區也破網了

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

柯文哲到老家了！　柯美蘭「借千萬助交保」：檢方絕對可能抗告

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

竊賊金香舖伸手偷錢秒落荒逃　屏東警90分鐘逮人法辦

快訊／台88線鳳山匝道貨櫃車翻覆　回堵5km慘變高架停車場

手機店不雅動作遭拍上傳社群平台　屏東男妨害風化送辦

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥「撒冥紙」吼：台灣沒司法了嗎

獨／花蓮港警總隊螺絲掉滿地！酒駕+性侵連爆　管制區也破網了

柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

柯文哲到老家了！　柯美蘭「借千萬助交保」：檢方絕對可能抗告

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢恤現身

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

女遭男友拖行輾斃！車底盤卡毛髮衣物…媽相驗哭到癱軟

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

更多熱門

相關新聞

國1清晨4車連環撞　 酒駕男「1撞3」害1傷

國1清晨4車連環撞　 酒駕男「1撞3」害1傷

國道1號南向206.5公里彰化埔鹽路段今(8日)清晨發生一起驚悚連環追撞車禍！一名24歲羅姓男子疑酒後開車又未注意前方狀況，追撞前車後引發一連串碰撞，共造成後方3部車輛受損及1名79歲謝姓駕駛受傷送醫。這起事故也導致該路段一度封閉約40分鐘，直到5點53分才完全排除恢復通車。

柯文哲7000萬交保　彰化支持者北上漏夜等待

柯文哲7000萬交保　彰化支持者北上漏夜等待

彰化79歲嬤離家失聯9天　家屬公布特徵求協尋

彰化79歲嬤離家失聯9天　家屬公布特徵求協尋

買「靈骨塔」保證賺大錢！2婦遭詐逾千萬

買「靈骨塔」保證賺大錢！2婦遭詐逾千萬

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑

關鍵字：

彰化顏榮豐經綠處新聞處光電

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面