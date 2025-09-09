台海決勝點是潛艦！　華爾街日報揭「美中攻防」劇本

▲中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，潛艇軍備競賽成為美中角力最新戰場，更將成為潛在台海衝突的關鍵決勝因素。北京潛艇實力快速崛起，不僅技術明顯突破，且艦隊規模龐大；雖然華府仍保持技術領先，如今卻面臨嚴峻的生產延宕問題，數十年以來的水下優勢，恐怕備受挑戰。

在潛在的台灣衝突之中，潛艦可能比二戰以來的任何時候，發揮更關鍵作用。北京可能派出新型核攻擊潛艇，阻斷美軍馳援。不過，美軍也可以動用潛艦摧毀中國艦隊，或把中國船隻困在台灣海峽，阻止解放軍包圍台灣，甚至發射飛彈攻擊中國陸地目標，封鎖南方航道以切斷解放軍後勤供應鏈。

▲解放軍頻頻舉行環台軍演。（圖／CFP）



華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深研究員薩德勒（Brent Sadler）指出，中國潛艦技術可能即將出現飛躍性進步，「屆時能夠大幅降低艦體噪音，顯著提高追蹤難度。」

北京正在研發的095型核潛艦，預計配備能夠發射巡弋飛彈的垂直發射系統，隱匿性遠超以往。改良版元級常規潛艦，採用不依賴空氣的推進技術，不僅更加安靜，續航力也大增。9月3日北京閱兵展示的新型水下無人機，其中一款可以作為潛艇，另一款則可當成自動魚雷。不過，去年一艘原型艦艇在造船廠沉沒後，相對較小型、可能結合核能與常規力量的攻擊潛艦研發速度似乎放緩。

美國智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）表示，「潛艦極具價值，投入相對較小的資源，就能產生巨大軍事效應」，而且不需要大量美軍人員，也不像飛機或海面船艦，可能遭到中國飛彈攻擊。

▲美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「蒙大拿號」。（圖／翻攝美國海軍）

整體而言，美軍仍然保有技術領先優勢，與中國相比，潛艦更加先進與安靜，全核能艦隊正在升級中，新打造的維吉尼亞級攻擊潛艇也將配備改良聲學系統，進一步提升隱蔽性，有效載荷更大，使其更加致命。

儘管總統川普已把造船列為優先要務，產能有限卻是一大問題。國會研究處（CRS）數據顯示，2023年僅67%攻擊潛艦維持戰備狀態，另據國會預算辦公室（CBO）資料，美國必須每年打造2.33艘攻擊型潛艦才能增加軍力，但此數字目前僅約1.2艘。