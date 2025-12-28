地震來他在釣蝦！「造浪池畫面曝」一票笑：免出海體驗船釣

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（27）日發生大地震，有網友當下人正在宜蘭的釣蝦場，隨著地震狂搖，眼前的釣蝦池瞬間變成「釣蝦場版造浪池」，讓他忍不住拍下影片分享，還幽默發問「這樣會不會大咬？」影片曝光後引發熱議，「在釣蝦場感受到船釣的感覺」、「真服了台灣人，真夠冷靜的，就是不放釣竿。」

原PO在Threads貼出影片，只見地震一來，蝦池水面開始大幅度晃動，釣客紛紛起身後退，避免被水噴到。隨著水波成浪一波接一波搖動，水不僅晃出水池，還連帶把釣客的物品潑到地上。

▲蝦池的水灑了一地。（圖／原PO授權引用）

有趣的是，儘管地震狂搖，現場多數人還是握緊手上的釣竿，沒有慌亂逃跑，還有一名女子的釣竿上甚至釣著一條蝦，畫面超逗趣。原PO也在留言中透露，地點是在宜蘭五結的釣蝦場，雖然地震很大，但沒有蝦子被震出水面，「蝦子暈了，人也暈了，但釣竿依舊穩定。」

釣蝦場遇地震變「沉浸式海釣」 7千人笑翻

貼文曝光後，留言區笑聲不斷，有人笑說「在釣蝦場感受到船釣的感覺」、「這根本沉浸式海釣」、「蝦場直接切換海波浪模式。」也有人注意到成功中蝦的女釣客，調侃「造浪池加成真的有效」。甚至有釣友認真解釋，地震時蝦子對震動敏感，短時間內確實可能會「亂咬」。

還有人看完影片後直言，最震撼的不是水浪，而是現場釣客的從容，「沒有人衝出去，大家都還是專心釣蝦」、「真服了台灣人真夠冷靜的就是不放釣竿」、「這影片沒有人跑出去，但看到大家的從容不迫、很淡定的拿著釣竿跟蝦餌，好可愛哈哈哈哈！」

※本文獲原PO授權引用。