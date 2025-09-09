　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，不少弱勢家庭受災，台南市政府災後立即動員跨局處協助修繕及物資排程，市長黃偉哲9日前往西港區，慰問73歲因風災屋頂受損的獨居長輩鄭阿公，見證其家屋修復、重返安心生活，他感謝社工、公所及各界投入，讓弱勢族群重新找回家的溫度。

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，雖然風災已過一段時間，但市府、民代及社會各界仍持續關懷災民。這次到訪的鄭姓長者住家，原先因風災致屋頂破損、屋內嚴重受損，在工務局、社會局及志工協助下，房屋已修繕完成，同時也募集家電及家具，讓鄭阿公只需帶著「一卡皮箱」即可「入厝」，展現台南溫暖有愛的城市精神。

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，災後最需要協助的是經濟弱勢及無依靠族群，社會局社工逐戶關懷，勞工局也運用「做工行善團」協助修繕。鄭阿公原本因房間屋頂嚴重受損，只能在狹小的廁所過夜，區公所積極尋找廠商修繕，社會局並結合社工、志工、街友服務團隊協助清掃搬運，讓長者重回日常，展現「災無情、人有情」精神，也彰顯社會支持力量。

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

社會局郭乃文局長指出，針對福利身分弱勢家戶，社會局災後立即動員社工深入災區逐戶關懷，鄭阿公為北門社福中心社工定期訪視物件，這次風災後持續陪伴協助，除公所完成房屋修繕，社工更媒合街友協助清掃，讓街友在服務過程中獲得肯定，也完成最後一塊「家園拼圖」。

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府社工依長者需求，媒合洗衣機、電風扇、床墊等物資，讓修繕後的家更完善。鄭阿公眼眶泛紅說：「感謝社工一直來關心我！有大家幫忙，現在總算能好好睡覺了！」他的真情流露，溫暖了在場的每位夥伴。

社會局呼籲，如發現獨居長者或弱勢家庭災後有急難需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，市府將持續整合社會資源，共同守護弱勢族群生活安全，打造韌性、互相扶持的幸福城市。

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

現場立委陳亭妃、議員方一峰、蔡秋蘭親自出席，立委林俊憲及各議員服務處派代表參與，共同見證弱勢家戶重建家園的溫暖時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

南消攜手遠東百貨推防災專櫃　防災月打造韌性城市

揮棒無礙！　伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

讓婦女朋友安心外出　東港警走進社區傳遞交通關懷

屏東美和科大鄭怡娟　護理師國考全國第2名

台南進軍澳洲食品展！　黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

地質+文化雙享受！　左鎮「足下寶藏」帶動社區活力 讓親子朝聖

屏東市交通事故死亡攀升　警9月起嚴打逆向+無照駕駛

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

南消攜手遠東百貨推防災專櫃　防災月打造韌性城市

揮棒無礙！　伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

讓婦女朋友安心外出　東港警走進社區傳遞交通關懷

屏東美和科大鄭怡娟　護理師國考全國第2名

台南進軍澳洲食品展！　黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

地質+文化雙享受！　左鎮「足下寶藏」帶動社區活力 讓親子朝聖

屏東市交通事故死亡攀升　警9月起嚴打逆向+無照駕駛

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

【全程直擊】柯文哲交保後探母！妻子陪伴跨火爐、踩瓦片

地方熱門新聞

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

長榮大學宿舍吊扇「傷人」女學生起床遭扇葉擊傷手部

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

堤維西捐贈450萬高階救護車強化消防急救量能守護市民

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

竹市香山游泳池改善工程開工

南投縣推心理健康月系列活動

更多熱門

相關新聞

揮棒無礙！伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

揮棒無礙！伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

伊甸基金會連續12年舉辦「無障礙生活節」，今年以「我們同一Team」為主軸，鼓勵身心障礙朋友跨越障礙、拓展人際圈。台南場率先登場，日前由伊甸「香柏樹日照據點」舉辦趣味「樂樂棒球比賽」，從接球練習、守備動作到場上揮棒，身障學員們以行動展現團隊合作與運動精神，也為10月4日（水交社文化園區）的主場活動暖身。

阿伯騎車不斷「站起又坐下」　挨罰1萬2

阿伯騎車不斷「站起又坐下」　挨罰1萬2

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

台南進軍澳洲食品展！黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

台南進軍澳洲食品展！黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

關鍵字：

台南西港獨老一卡皮箱入厝黃偉哲修繕家園

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面