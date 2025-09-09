台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

▲台南市西港區鄭姓長者住居因風災嚴重受創，市長黃偉哲前往關懷慰問。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，不少弱勢家庭受災，台南市政府災後立即動員跨局處協助修繕及物資排程，市長黃偉哲9日前往西港區，慰問73歲因風災屋頂受損的獨居長輩鄭阿公，見證其家屋修復、重返安心生活，他感謝社工、公所及各界投入，讓弱勢族群重新找回家的溫度。

黃偉哲市長表示，雖然風災已過一段時間，但市府、民代及社會各界仍持續關懷災民。這次到訪的鄭姓長者住家，原先因風災致屋頂破損、屋內嚴重受損，在工務局、社會局及志工協助下，房屋已修繕完成，同時也募集家電及家具，讓鄭阿公只需帶著「一卡皮箱」即可「入厝」，展現台南溫暖有愛的城市精神。

市府指出，災後最需要協助的是經濟弱勢及無依靠族群，社會局社工逐戶關懷，勞工局也運用「做工行善團」協助修繕。鄭阿公原本因房間屋頂嚴重受損，只能在狹小的廁所過夜，區公所積極尋找廠商修繕，社會局並結合社工、志工、街友服務團隊協助清掃搬運，讓長者重回日常，展現「災無情、人有情」精神，也彰顯社會支持力量。

社會局郭乃文局長指出，針對福利身分弱勢家戶，社會局災後立即動員社工深入災區逐戶關懷，鄭阿公為北門社福中心社工定期訪視物件，這次風災後持續陪伴協助，除公所完成房屋修繕，社工更媒合街友協助清掃，讓街友在服務過程中獲得肯定，也完成最後一塊「家園拼圖」。

此外，市府社工依長者需求，媒合洗衣機、電風扇、床墊等物資，讓修繕後的家更完善。鄭阿公眼眶泛紅說：「感謝社工一直來關心我！有大家幫忙，現在總算能好好睡覺了！」他的真情流露，溫暖了在場的每位夥伴。

社會局呼籲，如發現獨居長者或弱勢家庭災後有急難需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，市府將持續整合社會資源，共同守護弱勢族群生活安全，打造韌性、互相扶持的幸福城市。

現場立委陳亭妃、議員方一峰、蔡秋蘭親自出席，立委林俊憲及各議員服務處派代表參與，共同見證弱勢家戶重建家園的溫暖時刻。