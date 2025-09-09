揮棒無礙！　伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

▲伊甸基金會舉辦樂樂棒球比賽，學員揮棒展現運動精神與團隊合作，為無障礙生活節暖身。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

伊甸基金會連續12年舉辦「無障礙生活節」，今年以「我們同一Team」為主軸，鼓勵身心障礙朋友跨越障礙、拓展人際圈。台南場率先登場，日前由伊甸「香柏樹日照據點」舉辦趣味「樂樂棒球比賽」，從接球練習、守備動作到場上揮棒，身障學員們以行動展現團隊合作與運動精神，也為10月4日（水交社文化園區）的主場活動暖身。

伊甸指出，「無障礙生活」不僅是改善空間環境，更是推動社會理解與同理。當天主場活動除美食市集，還有由身障朋友擔任「神隊長」的DIY手作小教室，帶領民眾完成艾草條等生活小物。園遊券每張200元，所得將用於在地身障服務，邀請社會各界以行動支援，讓身障者邁向獨立生活、成為社會推進的夥伴。

42歲的阿慶，是「香柏樹日照據點」學員，高中時意外腦傷導致行動受限與情緒障礙。透過伊甸團隊陪伴，他從難以融入團體，到勇敢站上打擊區、成為最佳打擊手。一棒又一棒精準揮擊的背後，是自信回來、人生再展新頁。他的母親感動落淚說：「原本只求三餐溫飽，沒想到孩子在伊甸找回自己。」伊甸資源發展處處長黃子倢表示，台南身障人口已突破10萬人，期盼透過活動讓更多人走出人生的迷宮，也喚起社會更多同理與支援，共同點亮無礙的社會。