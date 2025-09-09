　
社會 社會焦點 保障人權

盜採砂石挖出「美濃大峽谷」！高市府地毯式巡查　3招殲滅黑手

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」，現場驚見鐵條鋼筋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

不法集團盜採農地砂石，導致高雄美濃農地被挖出「大峽谷」，高雄市副市長林欽榮8日下午，率領相關單位聯合查勘美濃新吉洋段及成功段遭盜採土石農地，依各局處權管與行政手段，啟動「密集地毯式巡查」，透過導入科技執法、無人機空拍巡查、監視必經路口等3招，從源頭監管遏止不法盜採。

針對美濃大峽谷案，林欽榮表示，市府除持續配合檢調偵辦外，各局處立即執行事前預防、事中應變及事後回復各階段分工應辦事項，落實精進作為。

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」！居民憂農地遭污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

農業局與地政局不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，從源頭嚴格監管，以杜絕農地盜採土石違法行為。

▲▼盜採砂石挖出「美濃大峽谷」！高市府地毯式巡查　3招從源頭監管。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府啟動地毯式巡查，3招從源頭監管。（圖／記者賴文萱翻攝）

經濟發展局說明，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。

高雄市政府強調，將持續與檢方合作，共同查處盜採土石違法作為，針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，嚴查嚴辦。經發局也將持續促請中央加速土石採取修法工作，納入刑責，以有效達到嚇阻作用 。

09/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民眾黨前主席柯文哲昨日（8日）以7000萬元交保獲釋，資深媒體人周玉蔻預測，柯可能會先投入2026高雄市長選戰。對此，民進黨立委許智傑直言，「我認為柯主席應該不會來亂」，他希望柯文哲能將民眾黨導回理性務實的道路，不要隨著黃國昌起舞。

