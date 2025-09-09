　
3C家電

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

▲▼iPhone17 Pro。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲iPhone17 Pro。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果（Apple）秋季發表會即將於台灣時間10日凌晨1時揭幕，iPhone 17系列的電池容量意外提前曝光，引發熱烈討論。不僅基本款與高階Pro系列有重大提升，甚至連超薄設計的iPhone 17 Air也表現不俗。

根據最新流出的規格，iPhone 17基本款電池容量提升至3,692mAh，較前代的3,561mAh多出逾百毫安時；而高階的iPhone 17 Pro與Pro Max則分別達到3,988mAh與4,823mAh。

另外如果是eSIM版本，容量更進一步飆升至4,252mAh與5,088mAh。相較之下，蘋果今年主打超薄設計的iPhone 17 Air雖僅搭載3,036mAh（一般版）與3,149mAh（eSIM），仍比先前市場預期的數字要高，讓取代iPhone 16 Plus的這款新機在續航力上多了些亮點。

▲提前流出的iPhone 17 Air模型。（圖／X@majinbuofficial）

不過如果跟Android陣營相比，iPhone的電池容量顯得仍顯小。Galaxy S25 Ultra擁有5,000mAh，Pixel 10 Pro XL更達5,200mAh，在數字層面仍壓過iPhone 17 Pro Max。不過，蘋果多年來善於透過晶片的能效優化與系統調校，在較小電池容量的情況下，仍能在實際測試中與三星及Google的旗艦手機抗衡。

本次電池容量全面提升，意味著續航力可能再度刷新，對於喜愛拍攝、遊戲或長時間外出的用戶來說，絕對是值得期待的改變。

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光
市場期待降息！美股收漲那指創新高　台積電ADR漲1.55％
川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

蘋果公司將於台灣時間9月10日凌晨1時舉行「Awe dropping」特別發表會，預料將一口氣推出超過8款新品，包括全新iPhone 17系列、Apple Watch新機型、第三代AirPods Pro等，並公布多項配件與作業系統更新。這場活動將在加州Apple Park的賈伯斯劇院舉行，並透過蘋果官網與YouTube同步直播。

史上最薄　天空藍iPhone 17 Air大爆料

史上最薄　天空藍iPhone 17 Air大爆料

傳iPhone 17 Air厚度僅0.54cm　挑戰最薄

傳iPhone 17 Air厚度僅0.54cm　挑戰最薄

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

iPhone 17最新預測曝　Plus型號恐被取代

iPhone 17最新預測曝　Plus型號恐被取代

iPhone 17

