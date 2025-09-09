iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

▲iPhone17 Pro。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會即將於台灣時間10日凌晨1時揭幕，iPhone 17系列的電池容量意外提前曝光，引發熱烈討論。不僅基本款與高階Pro系列有重大提升，甚至連超薄設計的iPhone 17 Air也表現不俗。

根據最新流出的規格，iPhone 17基本款電池容量提升至3,692mAh，較前代的3,561mAh多出逾百毫安時；而高階的iPhone 17 Pro與Pro Max則分別達到3,988mAh與4,823mAh。

另外如果是eSIM版本，容量更進一步飆升至4,252mAh與5,088mAh。相較之下，蘋果今年主打超薄設計的iPhone 17 Air雖僅搭載3,036mAh（一般版）與3,149mAh（eSIM），仍比先前市場預期的數字要高，讓取代iPhone 16 Plus的這款新機在續航力上多了些亮點。

▲提前流出的iPhone 17 Air模型。（圖／X@majinbuofficial）

不過如果跟Android陣營相比，iPhone的電池容量顯得仍顯小。Galaxy S25 Ultra擁有5,000mAh，Pixel 10 Pro XL更達5,200mAh，在數字層面仍壓過iPhone 17 Pro Max。不過，蘋果多年來善於透過晶片的能效優化與系統調校，在較小電池容量的情況下，仍能在實際測試中與三星及Google的旗艦手機抗衡。

本次電池容量全面提升，意味著續航力可能再度刷新，對於喜愛拍攝、遊戲或長時間外出的用戶來說，絕對是值得期待的改變。