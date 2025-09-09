　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

▲▼iPhone 17 Air爆料天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

▲iPhone 17 Air爆料天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果將於明（10日）凌晨1點舉行2025年秋季發表會，預計帶來至少8款新品。除了iPhone 17系列備受關注外，果粉還期待有全新Apple Watch與AirPods Pro 3登場。究竟明天登場的蘋果發表會會有哪幾個亮點？《ETtoday東森新媒體》幫您整理。

iPhone 17
今年iPhone 17預計推出四款機型，包括首次亮相的iPhone 17 Air，將以超薄5.5mm機身與eSIM技術搶攻市場。但超薄設計也帶來挑戰，如電池容量縮水與僅有單一鏡頭。

另外iPhone 17 Pro系列則以「橫向相機島」的全新外觀設計與鋁合金材質引領潮流。望遠鏡頭從1,200萬畫素躍升至4,800萬畫素，還支援可變光圈與前後鏡頭同錄功能，自拍鏡頭也大幅改進，可謂攝影愛好者的福音。

▲▼ Apple Watch 10 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Apple Watch 10 。（圖／達志影像／美聯社）

Apple Watch
蘋果可能推出三款新手錶：Apple Watch Series 11、
Apple Watch Ultra 3與Apple Watch SE 3。Ultra 3首度支援5G與衛星通訊，甚至新增血壓偵測功能，讓手錶不僅是科技配件，更是健康管理的好幫手。而SE 3依舊定位平價市場，吸引兒童與入門族群，用更快速的晶片與更新螢幕提升使用體驗。

▲AirPods Pro 3將有五大亮點更新。（圖／MacRumors）

▲外界期待，AirPods Pro 3明天會亮相。示意圖。（圖／MacRumors）

AirPods
等了三年、AirPods Pro 3終於登場，預計這次會有突破性的體溫偵測與即時翻譯功能。充電盒更小巧，方便隨時攜帶。蘋果可能在明年推出一款更高階AirPods，硬體規格將迎來全面升級，甚至加入IR紅外線攝影機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺
iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面
《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！　享耆壽90歲
男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰
黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英
好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」
入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

「我準備參選國民黨主席」　郝龍斌：未來重要任務是推動藍白合

AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

2出國優惠今開搶！機票飯店、網卡99元起　景點票買1送1

黑木耳「每天的朋友」！　超級食物營養密碼曝

高配息、填息快　00768B人氣衝上外資買超王

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

無照上路2小時挨罰4.8萬元　駕駛求情罰1次就好被駁回

【泰格與雪兒】跟前任還是朋友

3C家電熱門新聞

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17系列外觀預測總整理！

iPhone 17系列傳聞總整理！

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

HTC VIVE Eagle爆熱潮

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早輸給對手

三星平板Tab S11系列突襲上市

iPhone 17系列傳將挑戰鮮豔配色

Google Pixel 10系列上市就下殺

iPhone 17系列預估售價出爐！

更多熱門

相關新聞

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

蘋果（Apple）秋季發表會即將於台灣時間10日凌晨1時揭幕，iPhone 17系列的電池容量意外提前曝光，引發熱烈討論。不僅基本款與高階Pro系列有重大提升，甚至連超薄設計的iPhone 17 Air也表現不俗。

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

史上最薄　天空藍iPhone 17 Air大爆料

史上最薄　天空藍iPhone 17 Air大爆料

傳iPhone 17 Air厚度僅0.54cm　挑戰最薄

傳iPhone 17 Air厚度僅0.54cm　挑戰最薄

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

關鍵字：

iPhone 17

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

午後變天！　雨最大地區曝

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

快訊／家寧拿到公司帳本了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面