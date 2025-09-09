iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

▲iPhone 17 Air爆料天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果將於明（10日）凌晨1點舉行2025年秋季發表會，預計帶來至少8款新品。除了iPhone 17系列備受關注外，果粉還期待有全新Apple Watch與AirPods Pro 3登場。究竟明天登場的蘋果發表會會有哪幾個亮點？《ETtoday東森新媒體》幫您整理。

iPhone 17

今年iPhone 17預計推出四款機型，包括首次亮相的iPhone 17 Air，將以超薄5.5mm機身與eSIM技術搶攻市場。但超薄設計也帶來挑戰，如電池容量縮水與僅有單一鏡頭。

另外iPhone 17 Pro系列則以「橫向相機島」的全新外觀設計與鋁合金材質引領潮流。望遠鏡頭從1,200萬畫素躍升至4,800萬畫素，還支援可變光圈與前後鏡頭同錄功能，自拍鏡頭也大幅改進，可謂攝影愛好者的福音。

▲ Apple Watch 10 。（圖／達志影像／美聯社）

Apple Watch

蘋果可能推出三款新手錶：Apple Watch Series 11、

Apple Watch Ultra 3與Apple Watch SE 3。Ultra 3首度支援5G與衛星通訊，甚至新增血壓偵測功能，讓手錶不僅是科技配件，更是健康管理的好幫手。而SE 3依舊定位平價市場，吸引兒童與入門族群，用更快速的晶片與更新螢幕提升使用體驗。

▲外界期待，AirPods Pro 3明天會亮相。示意圖。（圖／MacRumors）

AirPods

等了三年、AirPods Pro 3終於登場，預計這次會有突破性的體溫偵測與即時翻譯功能。充電盒更小巧，方便隨時攜帶。蘋果可能在明年推出一款更高階AirPods，硬體規格將迎來全面升級，甚至加入IR紅外線攝影機。