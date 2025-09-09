　
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院　7天後醫院外被亂刀砍死

▲台中一名李男時常鬧事，砸毀媽媽、阿姨住戶，遭表弟撂人圍毆。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市月初發生一起砸車糾紛案，一名李男因土地糾紛，竟然將媽媽、阿姨家砸毀，又再前往親友家要犯案時，遭表弟劉男等多人圍毆，李男被打到骨折，起初無生命危險。孰料，李男住院期間，在院外遊蕩，結果跟一名菲律賓籍男子起衝突，在大雨中遭亂刀砍死，案件離奇，菲男遭聲押。至於毆打李男的表弟等人，警方6日已經先通知劉男等人函送偵辦。

上（8）月31日，李男（41歲）因土地糾紛將親友車輛砸毀多部，還把門窗玻璃通通打爛，甚至動手毆打媽媽、阿姨，9月1日凌晨又跑去鬧事，結果遭阿姨的兒子、劉姓表弟等人反擊，持棍棒圍毆反擊，李男被打到手腳全斷倒地，由救護車送醫治療。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲李男當時砸毀媽媽、阿姨住戶，不干休又鬧事。（圖／民眾提供）

起初，李男還能夠製作筆錄，透露自己遭到7、8人持棍棒毆打，警方對外說明，也指出李男頭部撕裂傷、手腳骨折，但是並無生命危險。

不料李男住院7天後，疑似在醫院附近遊蕩，竟離奇在一處農用道路上，與一名26歲菲律賓籍移工發生爭執，遭該名失聯移工持刀殺害。

據了解，李男遺體已經由檢方相驗完畢，預計今解剖，釐清確切死因。本案與前案李男遭毆打一案，兩案是否有關聯性？檢警正深入追查中。

前案攻擊李男的劉姓表弟與其餘友人張男、王男以及詹男等人，警方已經在6日依傷害、妨害秩序以及毀損警詢完畢，並且以函送方式移送地檢署偵辦。李男攻擊媽媽、阿姨、老婆以及毀損案，偵結後將不起訴。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼李男是地方頭痛人物，常在網路嗆聲。（圖／翻攝李男臉書）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

據了解，李男是地方頭痛人物，也常常在網路上跟人起衝突，有鄰居、親友跳出來指證，李男有吸食毒品、酗酒等情況，變成地方不定時炸彈，還曾出手毆打母親、阿姨，前幾個月也曾經毆打老婆，因為金錢跟家人起衝突，砸車、砸屋已經不是第一次。

本月初，又因為50萬至100萬左右的土地糾紛，李男四處狂鬧砸物，結果遭表弟與友人動手反擊，但當地民眾、親友仍對李男看不慣，甚至有人張貼紙張，揭露李男惡行，要求尋人，不料傳出李男死亡消息。

