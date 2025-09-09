獨／殺人棄刀淡定畫面曝！逆子慘被冷血男砍死　解剖結果曝光

記者白珈陽／台中報導

台中市41歲李姓男子7日晚間與1名未曾謀面的菲律賓男子，在太平區豐興路附近偶遇，雙方不明原因起口角，菲國男持隨身攜帶的20公分長蔬果刀，亂刀砍死李男。根據掌握畫面，菲國男行兇後，立刻將兇刀丟棄一旁草叢，隨後慢慢走離現場，似乎對犯下殺人重案並不慌張。檢方今（9）日上午對李男進行解剖，初步認定李男至少身中5刀，因刀傷深及臟器，失血過多而亡，詳細死因仍須待解剖報告出爐。

▲菲國男行兇後將兇刀丟棄草叢。（圖／民眾提供）

據查，死者李男家住台中市太平區，因素行不良，是當地居民眼中的頭痛人物，8月31日因土地糾紛與家屬發生衝突，連2天砸毀對方車輛、跑去住處鬧事，遭到表弟撂人圍毆打斷手腳住進慈濟醫院。

▲死者李男素行不良，是當地居民眼中的頭痛人物。（圖／記者許權毅攝）



不過李男受傷住院不學乖，本月6日上午其前妻前往醫院探視後離去，7日凌晨左右，李不顧自己的傷勢，擅自一跛一跛地離開醫院散步，行經醫院附近一處草莓園時，與犯嫌菲國男子不期而遇，然而雙方素不相識，卻不明原因大起口角，菲國男更拿出身上攜帶的蔬果刀朝李男猛砍，李男慘死原地。

根據附近監視器顯示，菲國男身穿黑色無袖上衣、運動短褲，行兇後隨手將兇刀往草叢一甩，直接丟棄，接著撩起上衣露出肚腩，再將衣服放下，隨後緩緩以步行方式逃逸現場，未見神色緊張。警方後續蒐證過程中，在草叢查獲兇刀。

▲▼菲國男犯後以步行方式逃逸現場；下圖為警方在草叢查獲兇刀。（圖／民眾提供）



據悉，該名菲國男是逾期居留，今年2月以14天商業活動理由來台，到期後未如期返國，在台灣非法居留6個月，期間以打黑工維生。案發當日，他與同是逾期居留的外籍女友約會，於同晚發生本命案，至於為何跟李男發生口角，甚至痛下殺手，檢警正在調查。

全案台中地檢署檢察官昨日晚間依殺人罪，將菲國男向台中地院聲押獲准，檢察官今天上午率法醫進行解剖，初步認李男因失血過多而亡，至少身中5刀，詳細死因須待相關報告結果出爐。