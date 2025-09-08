台灣3成天然氣靠卡達！美智庫警告「恐成中共能源戰突破口」

▲FDD兵推示警，台灣能源全靠進口，一旦斷供恐陷「電網生死抉擇」。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）近日發布報告，警告台灣能源高度仰賴進口，是嚴重戰略弱點，恐成中共發動「網路經濟戰」的突破口。報告指出，中國可能在不開一槍的情況下，藉由海空演習、經濟手段與網路攻擊，阻撓台灣液化天然氣與煤炭進口，進而削弱金融、通訊與能源供應，讓台灣社會承受巨大壓力。

根據經濟部統計，台灣近半數電力仰賴燃氣發電，燃料來源則完全依靠進口，其中澳洲占38%、卡達25%、美國10%。FDD提醒，台灣每年自卡達進口400萬噸液化天然氣，且雙方簽有長達27年的合約，然而卡達易受中國影響，若供應中斷，台灣勢必在「維持家庭與醫院用電」或「保障半導體產業運作」之間做出艱難抉擇。

報告強調，台灣能源儲備有限，一旦遭遇供應危機，不僅電網穩定性會受衝擊，全球經濟與外交也將立即受到波及。FDD建議，台灣應立即推動能源進口多元化，降低對卡達的依賴，即便成本高昂，也應與美國簽訂合約、建設更多儲氣設施，並加速再生能源發展，甚至重新評估核電選項。

除了能源議題，FDD也示警中國已在網路領域「備戰」，在他國基礎設施中植入惡意軟體與後門，台灣必須召集港口、航空與關鍵設備供應商，強化網路與實體防禦。報告指出，北京的策略是透過長期脅迫來消磨台灣的政治與社會韌性，因此，台灣人民承受壓力的能力至關重要。

FDD最後呼籲，若台灣能在初期壓力下撐住，並及早建立能源夥伴關係，避免被北京塑造成「挑釁」的一方，中國的優勢將逐步削弱，但要爭取時間，台灣必須現在就投入資源，在能源、網路與社會韌性領域做好準備，以因應可能到來的危機。