現代車廠300人被捕「驚見鐵鍊綑綁」　南韓外長急赴美

▲該廠400多名員工被美國移民當局逮捕，其中約300人是南韓勞工。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓外交部長趙顯8日火速飛往美國，處理約300名韓籍勞工遭逮捕一事。在首爾承諾對美進行大規模投資之際，這起事件已為雙方關係蒙上陰影。

美國移民及海關執法局（ICE）與國土安全部（DHS）4日突襲位於喬治亞州的現代汽車與LG合資電池工廠，以違反移民法為由，大舉逮捕475名無證移工，其中約300人為南韓公民。

《路透社》指出，首爾不滿美方執法以及公布逮捕影片。根據釋出畫面，美國移民當局不僅動用裝甲車輛，還使用手銬與鐵鍊綑綁無證移工。一名南韓外交部官員透露，被捕勞工大多都是承包商員工，趙顯赴美談判重點在於，讓他們透過「自願離境」方式，於本周搭乘包機回國。

由於這起事件影響，現代汽車已要求員工暫停非必要赴美行程，LG也緊急召回在美韓籍員工。

南韓身為美國主要盟友之一，正努力敲定7月底與華府達成的貿易協議，同時承諾對美投資3500億美元。南韓總統李在明也於8月25日會晤川普，兩人承諾深化商業合作。而現代汽車不僅是美國最大外資投資者之一，也參與南韓對美投資承諾。

川普上周坦言，事前並不知道這次突襲，但稱呼被拘留者是「非法外國人」。他7日在真相社群 （Truth Social）發文時，語氣轉趨緩和，呼籲在美投資的外國公司「尊重我們國家的移民法」，「歡迎你們的投資，我們鼓勵合法引進優秀技術人才，打造世界級的產品。」

「突襲現代汽車」只是第1槍 美邊境沙皇：移民執法針對更多企業