高雄女不爽前任有新歡撂人討公道　警局門口囂張攔車衝撞

▲甲圍派出所發生撞車糾紛，員警（紅圈處）拔槍攔車卻被衝撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄驚爆街頭開槍！岡山分局甲圍派出所前昨天突傳激烈撞擊聲響，一輛白色休旅車在派出所門口攔下一輛白色轎車，還倒車衝撞轎車，員警見狀衝出來處理，卻遭休旅車駕駛拒檢、猛踩油門衝撞，員警拔槍朝車輛射擊1槍試圖制止，警方事後逮捕開車的2男1女，發現整起案件竟是感情糾紛引起，被攔的轎車顏姓駕駛和楊姓前女友有感情糾紛，楊女竟教唆4名友人去「討公道」，才引發一連串攔車、員警開槍的事件，警方目前正循線約談楊女到案中。

昨（7）日下午4點，岡山分局甲圍派出所前突傳激烈撞擊聲響，一輛白色休旅車在派出所門口攔下一輛白色轎車，還倒車衝撞轎車，休旅車內乘客直接下車拍打轎車車窗，引發騷動，員警見狀衝出來處理，休旅車駕駛拒檢並猛踩油門衝撞，員警拔槍朝車輛射擊1槍試圖制止，白車卻加速逃逸。

▲甲圍派出所發生撞車糾紛，員警衝出處理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起案件造成黃姓員警右手臂輕微擦傷，岡山分局火速成立專案小組，調閱沿途監視器鎖定嫌犯行蹤，終於在當晚11時於左營及鼓山區將涉案的39歲陳男、33歲郭男及25歲謝女逮捕到案。3人被依妨害公務、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦，恐面臨最重5年以下有期徒刑。

據了解，被攔白色轎車的顏姓男子（33歲）租屋在橋頭新市鎮某大樓，今年初被楊姓女友發現疑似另結新歡，雙方不歡而散，最近顏男因租約到期準備搬家，楊女得知後，找了陳男、郭男及謝女和另一名陳男去「討公道」，眾人到了顏男家又發生爭執，顏男還報警，但警方到場後，陳男等4人已經離開。

過沒多久，顏男開車外出，沒想到陳男等4人竟在大樓外埋伏，準備攔下顏男說清楚，顏嚇得開車逃逸，一路逃到甲圍派出所，陳男等人竟在大門口攔車，驚動值班員警，警方目前正循線通知楊女到案說明相關案情。