父開槍射鳥釀悲劇！　「子彈貫穿」意外射殺14歲女兒

▲ 14歲的艾瑪遭父親射殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州發生一起悲劇，34歲父親舒爾塞斯（David Schultheis）開槍射向飛進建築物的鳥類，子彈卻穿透鳥的身體後擊破窗戶，意外擊中站在屋外的14歲女兒艾瑪（Emma Schultheis），導致她在15歲生日前6天不幸身亡。

《紐約郵報》報導，門羅郡警察局表示，這起悲劇發生於7月21日，當時舒爾塞斯試圖射殺一隻飛入磚造建築物的鳥類，為避免子彈反彈，僅將手臂伸入門內開槍，頭部則保持在門外，未料子彈穿透這隻鳥後射出建築物，擊中在外等候的女兒。

急救人員在幾分鐘內抵達現場，立即實施心肺復甦術，並將艾瑪送往聖路易地區醫院搶救，但她最終仍宣告不治。

伊利諾州警察犯罪現場小組深入調查後，檢方於9月2日對舒爾塞斯提出「魯莽開槍」的重罪指控。58歲婦女施瓦茲（Karen Schwarze）也因隱匿兇器、妨礙司法等罪名被起訴，她涉嫌藏匿作案用的0.40口徑手槍，且施壓他人不得配合警方調查。

門羅郡警察局的比格斯（Justin Biggs）對此痛心表示，「沒有任何言語足以表達這起悲劇帶來的心碎與嚴重性。」