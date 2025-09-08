　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲要出來了！傳將全國趴走謝小草　若外地過夜須先報准

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案羈押至今1年的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（8日）可望順利交保獲釋。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（8日）上午與律師團律見後，同意妻子陳佩琪籌錢補足7000萬元保證金辦保，據悉，柯交保後將先去新竹探望母親、祭拜父親，外傳柯還想巡迴全國感謝「小草」，但他交保附加限制住居與個案手機自拍報到條件，若在非限居地過夜，須先陳報合議庭准許，否則交保可能生變。

限制住居是替代羈押的常見手段，目的為固定住居所，便於檢察署或法院連繫被告、寄發傳票等司法文書，但限制住居並不限制日常移動，例如柯文哲交保被限居於北市信義路住處，白天還是可以趴趴造，就算北高一日來回也沒關係，只要晚上回到限居地即可。

柯文哲交保還附加持用法院配發的個案手機，每晚須在限制住居地自拍上傳報到，這算是限居的加強版措施，雙重確保被告每晚都住在限居地，一旦失聯，會在最短時間內觸發告警。

所以柯文哲今下午辦妥交保手續後獲釋，若逕赴新竹探望母親、祭拜父親，甚至到更遠的地方，只要在個案手機報到時間內，趕抵限居地依規定自拍報到，就不違反交保條件。

如果柯文哲想在新竹過夜陪伴母親，或如外傳想巡迴全國感謝「小草」、而有在限居地之外的處所過夜的需求，都須事先陳報承審合議庭獲得准許，也就是陳報時，就須預留萬一合議庭不准、還能及時趕回限居地的時間，不然就構成違規。

此外，柯文哲交保期間還須佩戴電子腳鐶防逃，不得接近機場、港口與海岸線，否則也會引發告警，例如遠東航空前負責人張綱維、「洗錢大亨」郭哲敏交保後被法院重行羈押，就因佩戴電子腳鐶靠近上述禁制區域，數度引發告警，被認定有逃亡意圖。

據悉，負責執行科技監控的科控中心，因目前監控數量龐大，通常不會每天向法官、檢察官回報被告違規情況，而是累積一段期間的資訊再提供，但柯文哲是選過總統的政黨主席、有全國知名度，所涉案情備受矚目，可想而知他交保期間若有任何違規，應該會被緊盯。

至於違規幾次就會被失去交保資格，法律並無類似「記點制」的相關規定，而是交給法官或檢察官個案裁量，上述張綱維、郭哲敏累積數次違規，才被法官認為情節重大，柯文哲可能1次就達標。

柯文哲偵審期間羈押至今1年，目前仍在起訴後第3度延押期間內，下月（10月）1日到期，他的律師團上周四（4日）當庭聲請具保停止羈押，合議庭訊問檢辯雙方與柯本人意見，隔天（5日）准許柯以自己名義提出7000萬元保證金，交保後限制住居與限制出境、出海8個月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

此外，柯文哲交保期間，左腳須佩戴電子腳鐶接受科技監控防逃，每晚須持法院配發的個案手機，以限居地門牌為背景，自拍臉部上傳科控中心報到1次。

柯妻陳佩琪上周五迅速湊足5000萬元，但柯文哲不想欠人情、不願借錢，希望自家人籌措短缺的2000萬元，並於當天和律師團律見後，由律師代為發表聲明「需再行深思」，交保程序因而卡關。

不過今上午8點30分，律師團再度到台北看守所律見柯文哲，解說籌措資金來源後，經過1個周末思考的柯終於鬆口同意，陳佩琪隨即開始奔走領錢，啟動交保流程。

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草

柯文哲因涉京華城案遭羈押，5日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，柯文哲當天傍晚透過律師表示針對交保之事「需再行深思」，今(8)日上午律見後終於鬆口「願意交保」，柯媽何瑞英聽聞消息表示會依照台灣習俗為柯文哲準備「接風洗塵」，並找時間前往祭拜今（114）年2月離世的父親柯承發。

關鍵字：

京華城柯文哲交保限制住居科技監控個案手機

