日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

▲日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相石破茂在7月20日參議院大選慘敗後，經歷近50天的黨內壓力與逼宮聲浪，終於在9月7日宣布辭去自民黨總裁一職。日本媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，石破茂的下台對台灣而言「絕對是一件好事」，並分析下一任首相最有可能出線的人選與其對中、對台立場。

矢板明夫於7日深夜在臉書指出，自民黨將於近期舉行總裁選舉，新總裁可望成為下一任日本首相。他評論石破茂是過去十餘年來「最親中、不關心台灣」的日本首相之一，石破茂的下台對台灣絕對是一件好事。

在可能接任者中，44歲的農林水產大臣小泉進次郎為熱門之一。小泉是前首相小泉純一郎之子，長相較為英俊，深受年輕族群歡迎。若於今年10月出任首相，將成為史上第二年輕的日本領袖。矢板指出，小泉政策傾向中間偏左，性格溫和，但缺乏政治歷練與辯論口才；去年角逐自民黨總裁時，雖一度民調第一，卻敗在公開辯論表現不佳，一路落到第三名，「這一次捲土重來，不知道他的應變能力提高了多少？」

▲日本自民黨最新總裁選舉將舉行，高市早苗（左一）及小泉進次郎（右一）被認為最有機會，而圖中的石破茂已黯然下台。（圖／路透）



另一位被看好的候選人是前經濟安保大臣高市早苗，她當選的話將成為日本首位女首相，更具劃時代意義。高市早苗代表日本政壇保守勢力，主張和平修憲、大幅增加國防預算，積極抗中並堅定支持台灣。她今年4月曾應邀訪台，與總統賴清德及前總統蔡英文會晤，並公開呼籲台日聯手強化防衛能力，加強國防力量，抵禦來自中國的滲透與威脅。

矢板名膚推估，自民黨最快將於10月4日舉行總裁選舉，並於10月7日前後由國會選出新首相。他指出，雖然小泉與高市是目前呼聲最高者，但若兩人同時失利，也不排除「黑馬」人選意外出線的可能。