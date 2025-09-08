　
社會 社會焦點 保障人權

台灣森林爆恐怖浩劫　越籍山老鼠橫行

南投檢警8月查獲越南籍移工將千年神木切塊的破案現場。（警局提供）

▲南投檢警8月查獲越南籍移工將千年神木切塊的破案現場。（警局提供）

圖文／鏡週刊

台灣山林珍貴巨木正面臨無聲的摧殘！南投檢警林專案小組在南投、彰化、台中等山區，查獲山老鼠結合越南籍逃逸移工，以「山上人工、山下網路」方式，由越南籍移工在山間將台灣紅檜、扁柏及肖楠等「開膛剖肚」切塊，再用AB車（權利車）運送下山，透過網路銷贓變現。

越籍山老鼠善於山林生存，以叢林戰模式在樹上紮營，比台灣原住民更懂山林，遇查緝時憑著戰技優勢，在深山間敏捷穿梭，增加查緝難度，嚴重影響台灣森林自然生態。

千年神木遭「開膛剖肚」後，宛如人被掏空內臟垂垂等死。（南投地檢署提供）

▲千年神木遭「開膛剖肚」後，宛如人被掏空內臟垂垂等死。（南投地檢署提供）

負責偵辦的警員指出，台灣森林和越南中部、北部的森林環境、地理、氣候相似，越南籍移工容易適應。「越南早年跟美國大兵交過手的歷史，美國還輸他們，你說他們厲不厲害！」多次追緝山老鼠受傷的南投仁愛分局偵查佐陳志偉（原住民名為巴杜．巴紹）說，越南籍移工個個身手矯捷、爬山如履平地、方向感極強，不走人走的步道，而自創小徑、隨後湮滅足跡，於荒煙蔓草、古木參天森林中暢行無阻。

由於利潤大，連一般在工廠工作的移工，也會利用假日上山賺外快，在山區形成小部落。員警說：「再這樣繼續猖獗下去，台灣山裡又會多出一族。」

南投仁愛分局曾發生追捕山老鼠，黑色轎車在街頭拒檢橫衝直撞。（翻攝畫面）

▲南投仁愛分局曾發生追捕山老鼠，黑色轎車在街頭拒檢橫衝直撞。（翻攝畫面）

林業保育署南投分署森林管理科長黃凱洛說，早期盜伐者多為經濟不佳的在地原住民，他們只會偷取獵場內已枯死的樹頭殘材，拿去市集販賣；但如今盜取珍貴山木的是有組織、分工細密的台、越盜伐集團，他們直接切割巨大生立樹樹瘤，因為樹質佳、紋路精美、價格好，但等同直接斬斷這些珍貴巨木的生命線，讓樹木直接枯死。

南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」，或加工成工藝品（圖），高價賣出牟利。（南投地檢署提供）

▲南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」，或加工成工藝品（圖），高價賣出牟利。（南投地檢署提供）

南投地檢署國土保育組主任檢察官姚玎霖表示，山林地處偏僻，盜伐集團以機車、貨車、汽車等交替接運，同時使用AB車（權利車）於途中更換不同車牌、司機，設置斷點，讓追蹤的檢警一直被迫斷線。檢警曾在山區查獲無人工寮，檢驗其殘留菸蒂、碗盆等，經DNA比對均無此人，顯然應為無案底的越南籍移工。檢警不得不坦承，在山間幾乎逮不到作案的山老鼠現行犯。

今年初有山友拍到山老鼠（箭頭處）在林間盜伐山木，山老鼠立即脫逃畫面。（南投地檢署提供）

▲今年初有山友拍到山老鼠（箭頭處）在林間盜伐山木，山老鼠立即脫逃畫面。（南投地檢署提供）

根據移民署資料統計，目前失聯移工已突破9.4萬餘人（包含印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞），其中越南籍失超過6萬人，占6成3。越南籍移工失聯因素眾多，包括金錢因素、雇主因素、工作量及環境因素等，他們留在台灣有的打黑工、加入詐騙集團，有的直接潛入山區，從事非法盜伐生意，收取暴利，最令檢警憂心忡忡的是，山老鼠結合熟悉叢林戰模式的越籍移工，加上越南籍移工不斷提升語言溝通、買賣交易等技能，未來若獨當一面，盜伐銷售一條龍，台灣檢警將面臨更大的挑戰。


