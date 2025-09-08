羈押363天！柯文哲今終同意7000萬交保　三進三出北所一次看





▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，遭羈押禁見近1年後， 上週四（4日）北院提訊決定是否延押，5日北院最終裁定柯文哲7000萬交保，限制出境，須接受電子監控。但據了解，柯文哲不想為了保證金向人借錢，不願意欠人情，柯文哲律師團遂發聲明指出，柯文哲律見後表示「再行深思」， 律師將於8日上午再次律見轉達後再行決定。今（8日）柯文哲終於點頭同意交保。據此，《ETtoday新聞雲》特別整理柯文哲三進三出台北看守所、遭羈押363天過程的重要資訊，供讀者參考。

北院首度無保請回



2024年8月檢廉展開調查京華城案，8月30日大動作搜索柯文哲住處、民眾黨中央黨部多處，並且移送柯文哲至北檢複訊，直到9月2日北院裁定無保請回。

首度確定羈押 上銬畫面曝光

但北檢9月3日傍晚補強證據提出抗告，9月5日抗告成功，北院裁定柯文哲確定羈押禁見兩個月，這也是柯文哲首度遭到羈押，上銬畫面曝光震撼各界。

在羈押2個月期滿後，北檢認為柯文哲仍有勾串之虞，2024年10月25日聲請延押，11月1日召開羈押廷，法官裁定延長羈押2個月。

羈押113天後 裁定交保、二度步出看守所

2024年12月26日北檢偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月。北院也在隔日裁定柯文哲3000萬交保並限制出境、住居，這也是柯文哲首度交保，至此柯文哲已遭到羈押113天。

未料，北檢12月27日晚間立即對交保裁定提出抗告，28日高院撤銷原裁定，發回北院更裁，在重開羈押庭後，29日裁定柯文哲交保金提高至7000萬元，並且須配戴電子腳鐐，柯文哲在30日下午湊足交保金，這是柯文哲二度交保。

北檢二度抗告成功 三度進入看守所、裁定羈押禁見

2024年12月31日北檢二度提出抗告成功，高院也在隔日，也就是2025年1月1日撤銷原裁定，再度發回北院更裁，1月2日晚間三度召開羈押庭後，裁定柯文哲羈押禁見3個月，柯文哲在短暫交保6天之後，便又再被羈押禁見。

歷經三度裁定延長羈押

第一次羈押期限到期前，2024年3月20日北檢認為有逃亡、勾串之虞，建請延長羈押，儘管柯文哲當庭再三保證「我絕對不會逃亡」，北院仍裁定延長羈押2個月。

第二次羈押期限6月1日屆滿前，合議庭5月27日再度提訊柯文哲，認定羈押原因並未消滅，裁定至6月2日起再度延長羈押2個月。

到了第三次羈押期限前，北院7月15日召開延押庭，在21日做出裁定柯文哲自8月2日起再度延長羈押2個月。

羈押363天後 裁定7000萬交保、三度步出看守所

直到2025年9月4日再度召開延押庭，北院5日裁定結果，柯文哲以7000萬元交保並限制住居，限制出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，同時採取科技設備監控，此消息一出振奮民眾黨陣營與支持者，但在當日傍晚，柯文哲卻透過律師團轉達，要再行深思，8日再行決定。

直到今(8日)經過一個周末思考後，陳佩琪透露，柯文哲已經點頭同意交保，先生需要安全平靜的環境去面對自己的官司。這是柯文哲第三次獲得交保，從去年9月5日首度遭羈押，扣除過程二度交保的短暫獲得自由，柯文哲在羈押了363天終於再度交保，可以回家過中秋。

▼柯文哲2024年9月5日首度遭到羈押，上銬畫面曝光。（圖／記者李毓康攝）