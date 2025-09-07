　
政治

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

▲▼台灣聯合國協進會昨日（6）晚間舉辦2025感恩募款餐會，前副總統陳建仁受邀出席並發表演說。（圖／記者陶本和攝）

▲台灣聯合國協進會昨日（6）晚間舉辦2025感恩募款餐會，前副總統陳建仁受邀出席並發表演說。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台灣聯合國協進會昨日（6）晚間舉辦2025感恩募款餐會，前副總統陳建仁受邀出席並發表演說。他在演說中表示，政府與民間一起在經濟、文化等不同領域中合作，讓世界知道台灣是一個很好的國家，有朝一日台灣就能進入聯合國，他認為這不是只為了一個席次，更是讓台灣有能力為全世界做出貢獻。

陳建仁在演說中，分享了總統賴清德兩度邀請他擔任總統特使，參加已故教宗方濟各殯葬彌撒以及教宗良十四世就職彌撒的故事。他說，在參加方濟各殯葬彌撒時，遇到美國前總統拜登（Joe Biden），當時拜登稱讚了台美合作的「癌症登月計畫」；而他在參加教宗良十四世就職典禮時，則遇到現任美國國務卿盧比歐，盧比歐向他表達，很高興看到台灣的代表團。

此外，陳建仁表示，他還遇到德國總理梅爾茨，他當面跟梅爾茨自我介紹，「I am from Taiwan」；而梅爾茨也當場回應，台灣是一個很好的國家。此外，陳建仁也遇到烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基則向他表達，感謝台灣人支持烏克蘭，給予他們很多的援助。

在與教宗良十四世見面時，陳建仁表示，他致贈教宗的其中一項禮物，是教宗良十四世在秘魯擔任主教時，曾在新冠疫情期間，接受台灣捐贈的2000套防疫用品的照片。他說，教宗看到照片時說馬上就說，「這張照片裡的人是我」。

陳建仁表示，這些故事代表，台灣若把自己的科技、文化、教育等領域產業、行業做好，讓全世界看到台灣，受到他國的肯定時，這也幫助台灣往聯合國更推進一步。

陳建仁強調，台灣是自由民主國家的典範，政府與民間一起在經濟、文化、安全等各方面共同努力，讓台灣變得更好，讓全世界知道台灣是一個很好的國家。他認為，只要透過一步一步的努力，有朝一日台灣就能進入聯合國，而且台灣進入聯合國不是只為了一個席次，而是台灣有能力為全世界貢獻。

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）日前結束亞洲訪問行程返國，針對訪台過程發表評論，強調台灣對美國國家安全與全球經濟至關重要。他警告，一旦台灣遭中國征服，不僅將導致大量生命損失與自由淪喪，更可能瓦解美國抵禦中國軍事威脅的太平洋防線。維克並重申，他對美台擴大聯合武器生產的前景持樂觀態度。

月亮變得很紅…週一凌晨「血月掩星」

月亮變得很紅…週一凌晨「血月掩星」

9/8迎月全食「赤銅紅月超過1小時」　最佳觀賞點曝

9/8迎月全食「赤銅紅月超過1小時」　最佳觀賞點曝

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮來了

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮來了

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

